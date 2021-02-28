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Как выглядит город, в котором живет всего один человек (ФОТО)

Женщину город вполне устраивает и переезжать она не хочет

сегодня, 21:15
Автор:

Светлана Шкурупий

В штате Небраска (США) расположен маленький городок Монови, в котором сейчас проживает только один человек — Элси Эйр. Женщине 84 года, и она не планирует переезжать.

Как выглядит город, в котором живет всего один человек (ФОТО)

город с одним человеком (фото из открытых источников)

Оказывается, городок Монови в 30-х годах населяло 150 человек, но со временем люди стали выезжать в мегаполисы и к 1980 году в населенном пункте осталось всего 18 человек-старожилов. А в 2000 году и вовсе двое — Элси Эйр и ее супруг Руди. Но спустя четыре года мужчины не стало и теперь Элси — единственный житель Монови. 

Женщина говорит, что не хочет переезжать из родного городка, несмотря на то, что дети готовы ее забрать к себе. Она живет в передвижном фургоне, недалеко от таверны, которую основала вместе с мужем в 1974 году. Там 84-летняя Элси и работает по 12 часов в день на протяжении 6 дней в неделю. Помимо этого, женщина следит за городской библиотекой, в которую пожертвовала много собственных книг. Еще она, как единственный житель является и мэром этого городка и каждый год берет с себя налог в сумме 500 долларов, чтобы поддерживать в населенном пункте фонарные столбы, оплачивать электроэнергию и обеспечивать здания водопроводной водой. Также Элси ежегодно составляет муниципальный дорожный план, чтобы получать финансирования от штата. 

Женщина признается, что делает все это, чтобы городок продолжал жить и не был забыт, как многие заброшенные населенные пункты. Элси, несмотря на возраст, полна энергии, оптимизма и говорит, что каждый день нужно проживать с удовольствием.

К слову, скучать женщине не приходится. К ней очень часто приезжают гости, живущие в нескольких километрах. Люди давно знают Элси, поэтому при возможности наведываются в ее таверну, чтобы поиграть в настольные игры или просто поболтать. 

Как выглядит город, в котором живет всего один человек (ФОТО) - фото 2
Как выглядит город, в котором живет всего один человек (ФОТО) - фото 3
Как выглядит город, в котором живет всего один человек (ФОТО) - фото 4
Как выглядит город, в котором живет всего один человек (ФОТО) - фото 5

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Источник: https://www.wday.ru/stil-zhizny/kultura/kak-vyglyadit-gorod-v-kotorom-zhivet-vsego-odin-chelovek-12-foto/
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