Какая вероятность, что война в Украине затянется еще на 4-5 лет: ответ Рубио
commentss НОВОСТИ Все новости

Какая вероятность, что война в Украине затянется еще на 4-5 лет: ответ Рубио

Госсекретарь США Марко Рубио назвал идеальное время для окончания войны в Украине

3 декабря 2025, 08:30
Автор:
avatar

Кравцев Сергей

Государственный секретарь США Марко Рубио считает нынешнее время идеальным периодом, чтобы России и Украине закончить войну. При этом он считает нереалистичным сценарием, что РФ будет продолжать войну еще 4-5 лет. Как передает портал "Комментарии", об этом госсекретарь сказал в интервью телеканалу "Fox News".

Какая вероятность, что война в Украине затянется еще на 4-5 лет: ответ Рубио

Марко Рубио. Фото: из открытых источников

Марко Рубио отметил, что США – единственные в мире, кто может преодолеть разрыв между обеими сторонами, и они этим занимаются.

"В конце концов, все зависит от них. Если они решат, что не хотят завершать войну, война продолжится. Но мы попробуем ее закончить", — сказал он.

Госсекретарь США отметил, что США не могут "бесконечно финансировать Украину", сколько бы ни длилась война.

С другой стороны, по словам Рубио, нереалистично, чтобы Россия продолжала войну еще 4 — 5 лет.

"В какой-то момент этой войны Россия контролировала гораздо больше территорий Украины, чем сейчас. Если посмотреть на карту марта — апреля после вторжения и сравнить ее с картой сейчас, украинцы отбросили россиян сильно назад. Они уже достигли много из-за своей храбрости, смелости и того, как самоотверженно воюют, — отметил Марко Рубио.

Отметим, в ходе этого же интервью Марко Рубио заявил, что в прекращении почти четырехлетней войны в Украине и достижении мирного соглашения между Киевом и Москвой есть "прогресс", но говорить о том, что мир может наступить совсем скоро пока что преждевременно.

Читайте также на портале "Комментарии" — компромиссного варианта плана по окончанию войны в Украине найти так и не удалось. Как передает портал "Комментарии", об этом заявил помощник российского диктатора Владимира Путина Юрий Ушаков по итогам переговоров с представителями команды Дональда Трампа.



