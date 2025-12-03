Какая вероятность, что война в Украине затянется еще на 4-5 лет: ответ Рубио

Рубрики
Государственный секретарь США Марко Рубио считает нынешнее время идеальным периодом, чтобы России и Украине закончить войну. При этом он считает нереалистичным сценарием, что РФ будет продолжать войну еще 4-5 лет. Как передает портал "Комментарии", об этом госсекретарь сказал в интервью телеканалу "Fox News".
Марко Рубио. Фото: из открытых источников
Марко Рубио отметил, что США – единственные в мире, кто может преодолеть разрыв между обеими сторонами, и они этим занимаются.
Госсекретарь США отметил, что США не могут "бесконечно финансировать Украину", сколько бы ни длилась война.
С другой стороны, по словам Рубио, нереалистично, чтобы Россия продолжала войну еще 4 — 5 лет.
Отметим, в ходе этого же интервью Марко Рубио заявил, что в прекращении почти четырехлетней войны в Украине и достижении мирного соглашения между Киевом и Москвой есть "прогресс", но говорить о том, что мир может наступить совсем скоро пока что преждевременно.
