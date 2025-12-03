Яка ймовірність, що війна в Україні затягнеться ще на 4-5 років: відповідь Рубіо

Державний секретар США Марко Рубіо вважає тепер ідеальним періодом, щоб Росії та Україні закінчити війну. При цьому він вважає нереалістичним сценарієм, що РФ продовжуватиме війну ще 4-5 років. Як повідомляє портал "Коментарі", про це держсекретар сказав в інтерв'ю телеканалу "Fox News".

Марко Рубіо зазначив, що США – єдині у світі, хто може подолати розрив між обома сторонами і вони цим займаються.

"Зрештою все залежить від них. Якщо вони вирішать, що не хочуть завершувати війну, війна продовжиться. Але ми спробуємо її закінчити", — сказав він.

Держсекретар США зазначив, що США не можуть "нескінченно фінансувати Україну", хоч би скільки тривала війна.

З іншого боку, за словами Рубіо, нереалістично, щоб Росія продовжувала війну ще 4 – 5 років.

"У якийсь момент цієї війни Росія контролювала набагато більше територій України, ніж зараз. Якщо подивитися на карту березня — квітня після вторгнення і порівняти її з картою зараз, українці відкинули росіян сильно назад. Вони вже досягли багато через свою хоробрість, сміливість і те, як самовіддано воюють, — зазначив Марко Рубі.

Зазначимо, під час цього ж інтерв'ю Марко Рубіо заявив, що у припиненні майже чотирирічної війни в Україні та досягненні мирної угоди між Києвом та Москвою є "прогрес", але говорити про те, що світ може настати зовсім скоро поки що передчасно.

