Яка ймовірність, що війна в Україні затягнеться ще на 4-5 років: відповідь Рубіо

Кравцев Сергей
Державний секретар США Марко Рубіо вважає тепер ідеальним періодом, щоб Росії та Україні закінчити війну. При цьому він вважає нереалістичним сценарієм, що РФ продовжуватиме війну ще 4-5 років. Як повідомляє портал "Коментарі", про це держсекретар сказав в інтерв'ю телеканалу "Fox News".
Марко Рубіо. Фото: з відкритих джерел
Марко Рубіо зазначив, що США – єдині у світі, хто може подолати розрив між обома сторонами і вони цим займаються.
Держсекретар США зазначив, що США не можуть "нескінченно фінансувати Україну", хоч би скільки тривала війна.
З іншого боку, за словами Рубіо, нереалістично, щоб Росія продовжувала війну ще 4 – 5 років.
Зазначимо, під час цього ж інтерв'ю Марко Рубіо заявив, що у припиненні майже чотирирічної війни в Україні та досягненні мирної угоди між Києвом та Москвою є "прогрес", але говорити про те, що світ може настати зовсім скоро поки що передчасно.
