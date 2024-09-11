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Какие "козыри" помогли Гаррис выиграть дебаты с Трампом: ответ аналитика

Гаррис одержала победу в дебатах с Трампом

11 сентября 2024, 23:29
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Марьян Ощановский

Кандидат в президенты США от Демократической партии Камала Гаррис победила в дебатах кандидата от республиканцев Дональда Трампа за счет уверенности и наступательной тактики, заявил политолог Владимир Фесенко.

Какие "козыри" помогли Гаррис выиграть дебаты с Трампом: ответ аналитика

Харрис выиграла дебаты у Трампа. Фото из открытых источников

"Дебаты между Дональдом Трампом и Камалой Гаррис – это о том, как уверенность, наступательная тактика и face-language являются более весомым оружием, чем политические тезисы и логика аргументов. Тем более что у оппонента Гаррис с логикой и рациональностью всегда есть проблемы", — подчеркнул Владимир Фесенко.

Политолог отметил, что в наступательности и внешних невербальных проявлениях эмоций Гаррис успешно сыграла на поле Трампа и, вероятно, именно поэтому победила в дебатах.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что в Харьковской области российские захватчики активизировали наступательные действия, в сутки враг совершает 7-8 атак, сообщил заместитель командира Третьей штурмовой бригады, майор ВСУ Максим Жорин. "На Харьковщине, в частности в полосе ответственности нашей Третьей штурмовой, сейчас повысилось количество штурмовых действий противника. Враг пытается вернуть территории, утраченные в результате наших успешных наступательных действий", — рассказал он.

Кроме того, портал "Комментарии" рассказывал, что диктатор РФ Владимир Путин хочет, чтобы его самолет сопровождали истребители во время поездки в Турцию. Источники издания Middle East Eye рассказали, что Путин хотел бы прилететь в Турцию под охраной российских боевых самолетов, поскольку опасается, что Украина сможет атаковать его самолет. Именно по этой причине, по словам источников, визит российского диктатора в Анкару был отложен.



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Источник: https://www.facebook.com/vladimir.fesenko1/posts/pfbid02KVsEHfNgTiwUZWW6YGLR49mG5xaYZa9c6uUkqTkMwgj2Wu9wHTzriCz1NidxYBjpl
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