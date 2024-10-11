Какие разрушения оставил ураган «Милтон» во Флориде: первые данные о жертвах

Ночью ураган "Милтон" пронёсся по территории Флориды, оставив за собой разрушения и трагические последствия. По информации от губернатора штата Рона Десантиса, не менее четырех человек погибли, а миллионы жителей остались без электричества. Одним из сильно пострадавших объектов оказался дом престарелых Spanish Lakes Country Club, который ураган практически уничтожил.



Ураган "Милтон" обрушился на Флориду

Губернатор Десантис в своём заявлении отметил, что масштабы разрушений ещё предстоит оценить.

"Мы узнаем о настоящих масштабах ущерба только с наступлением дня. Шторм был сильным, но, к счастью, не таким сильным, как ожидалось", — добавил Десантис.

Штормовой нагон воды достиг трёх метров, что, хотя и меньше показателей предыдущего урагана "Хелен", который поднял уровень воды на 4,5 метра, всё равно привело к затоплениям и разрушениям. В городе Сент-Питерсберг зафиксировали сильные осадки — до 460 литров на квадратный метр, что вызвало многочисленные подтопления.

Стихия также нанесла значительный ущерб инфраструктуре штата. В Сент-Питерсберге ураган сорвал крышу с бейсбольного стадиона, а неподалеку упал строительный кран. Электроснабжение нарушено в масштабах всего штата, и сейчас более 3,2 миллиона жителей остаются без света.

Спасательные службы работают без остановки, устраняя последствия урагана и оказывая помощь пострадавшим. Власти штата обратились за поддержкой к федеральным службам, чтобы быстрее справиться с ситуацией и восстановить нормальные условия жизни.

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