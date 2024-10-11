logo

BTC/USD

61972.04

ETH/USD

2433.59

LTC/USD

65.27

USD/UAH

41.45

EUR/UAH

45.60

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Мир США Какие разрушения оставил ураган «Милтон» во Флориде: первые данные о жертвах
commentss НОВОСТИ Все новости

Какие разрушения оставил ураган «Милтон» во Флориде: первые данные о жертвах

Ураган Милтон во Флориде: Четыре человека погибли, миллионы без света

сегодня, 11:26
Поделитесь публикацией:
Автор:
avatar

Черновалова Кристина

Ночью ураган "Милтон" пронёсся по территории Флориды, оставив за собой разрушения и трагические последствия. По информации от губернатора штата Рона Десантиса, не менее четырех человек погибли, а миллионы жителей остались без электричества. Одним из сильно пострадавших объектов оказался дом престарелых Spanish Lakes Country Club, который ураган практически уничтожил.

Какие разрушения оставил ураган «Милтон» во Флориде: первые данные о жертвах

Ураган "Милтон" обрушился на Флориду

Губернатор Десантис в своём заявлении отметил, что масштабы разрушений ещё предстоит оценить. 

"Мы узнаем о настоящих масштабах ущерба только с наступлением дня. Шторм был сильным, но, к счастью, не таким сильным, как ожидалось", — добавил Десантис. 

Штормовой нагон воды достиг трёх метров, что, хотя и меньше показателей предыдущего урагана "Хелен", который поднял уровень воды на 4,5 метра, всё равно привело к затоплениям и разрушениям. В городе Сент-Питерсберг зафиксировали сильные осадки — до 460 литров на квадратный метр, что вызвало многочисленные подтопления.

Стихия также нанесла значительный ущерб инфраструктуре штата. В Сент-Питерсберге ураган сорвал крышу с бейсбольного стадиона, а неподалеку упал строительный кран. Электроснабжение нарушено в масштабах всего штата, и сейчас более 3,2 миллиона жителей остаются без света.

Спасательные службы работают без остановки, устраняя последствия урагана и оказывая помощь пострадавшим. Власти штата обратились за поддержкой к федеральным службам, чтобы быстрее справиться с ситуацией и восстановить нормальные условия жизни.

Читайте также на портале “Комментарии” -  "Охотники за ураганами" направили самолет в центр урагана Милтон, направляющийся к США, как шторм 5 категории. В сети появилась запись с борта "Miss Piggy", на которой видно, каким сложным был этот полет.




Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Теги:

Новости

Все новости