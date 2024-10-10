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"Охотники за ураганами" направили самолет в центр урагана Милтон (ВИДЕО)

Для лучшего прогнозирования погоды ученые пролетели сквозь шторм 5 категории ураган Милтон.

сегодня, 09:05
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Slava Kot

"Охотники за ураганами" направили самолет в центр урагана Милтон, направляющийся к США, как шторм 5 категории. В сети появилась запись с борта "Miss Piggy", на которой видно, каким сложным был этот полет.

"Охотники за ураганами" направили самолет в центр урагана Милтон (ВИДЕО)

Ученые полетели в центр урагана Милтон. Фото из открытых источников

Ученые из Национального управления океанических и атмосферных исследований (NOAA) поднялись в воздух на самолете "Miss Piggy" и отправились в центр урагана Милтон, бушующего над Мексиканским заливом. Хотя исследователи привыкли, что при сборе данных при таких обстоятельствах на борту не очень спокойно, на этот раз они испытали действительно сильную турбулентность.

Появившееся в сети видео с борта самолета демонстрирует, насколько сложным был этот полет. Несмотря на опыт экипажа, на этот раз шторм создал настоящий хаос на борту. Ветер в центре урагана достигал более 280 км в час, что делало задачи ученых чрезвычайно рискованными.

"Эти полеты собирают важные данные, помогающие улучшить прогнозы и поддерживают исследование ураганов", — объясняют в NOAA.

Миссия "Охотников за ураганами" помогает метеорологам лучше понимать структуру штормов, что позволяет делать более точные прогнозы. NOAA подчеркнули, что эти полеты имеют важное значение для науки и спасения жизней, ведь своевременная информация может предупредить жителей регионов, находящихся на пути стихии.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что в сентябре по Соединенным Штатам прошелся один из сильнейших ураганов Хелен. Скорость ветра достигла более 255 км, а вода в некоторых местах поднялась на 6 метров.

Также "Комментарии" писали, что Байден отказался ехать на "Рамштайн" из-за урагана Милтон.



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