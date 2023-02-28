Каких изменений ждать на фронте в ближайшие месяцы

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Моесеенко Валентина
Заместитель министра обороны США Колин Каль, выступая в среду на слушаниях в Конгрессе, назвал ситуацию на фронте в Украине "изнурительным обменом ударами" и сказал, что Россия вряд ли сможет добиться значительных территориальных успехов в ближайшее время, пишут "Комментарии".
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Отвечая на вопрос о последствиях прекращения Россией Договора о стратегических наступательных вооружениях, Каль сказал, что Россия не способна к неограниченной ядерной гонке.
Заметил с заместителем министра обороны США и на том, что "ядерные пугалки" Кремля не приносят желаемого для Путина эффекта и не могут принести.
На портале "Комментарии" говорилось и о том, что армия России физически не способна сейчас организовать какие-то наступательные действия на других направлениях, кроме Донбасса.
Как писали "Комментарии" ранее, в Воздушных силах ВСУ ожидают от западных партнеров поставки дополнительных батарей NASAMS и ракет к ним. Это усилило бы защиту украинских объектов инфраструктуры от ракетных и дроновых атак армии РФ.
Читайте на портале "Комментарии" — в России переподчиняют войска противовоздушной обороны: К чему бы это.
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