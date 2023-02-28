Каких изменений ждать на фронте в ближайшие месяцы

Заместитель министра обороны США Колин Каль, выступая в среду на слушаниях в Конгрессе, назвал ситуацию на фронте в Украине "изнурительным обменом ударами" и сказал, что Россия вряд ли сможет добиться значительных территориальных успехов в ближайшее время, пишут "Комментарии".



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"Возможно, в ближайшие недели и месяцы вы увидите, как небольшие участки территории переходят из рук в руки. Я не вижу ничего, что указывало бы на то, что россияне смогут получить значительные территориальные достояния в Украине в ближайшие год или около того", — заявил Колин Каль.

Отвечая на вопрос о последствиях прекращения Россией Договора о стратегических наступательных вооружениях, Каль сказал, что Россия не способна к неограниченной ядерной гонке.

"У них нет денег, особенно учитывая нагрузку на их армию из-за войны, санкций и экспортного контроля. Я думаю, что это был способ для него (Путина) создать громкие заголовки. Но я думаю, что с практической точки зрения это не изменило" ситуацию", — сказал Каль.

Заметил с заместителем министра обороны США и на том, что "ядерные пугалки" Кремля не приносят желаемого для Путина эффекта и не могут принести.

"Они и так не соблюдали режим проверок, ссылаясь на ковид и прочее. Интересно также, что Путин решил приостановить договор, а не выйти из него. Я думаю, фактически это показывает, что это неэффективный рычаг против нас", — заявил он законодателям на слушаниях в Комитете по вооруженным силам Палаты представителей.

На портале "Комментарии" говорилось и о том, что армия России физически не способна сейчас организовать какие-то наступательные действия на других направлениях, кроме Донбасса.

Как писали "Комментарии" ранее, в Воздушных силах ВСУ ожидают от западных партнеров поставки дополнительных батарей NASAMS и ракет к ним. Это усилило бы защиту украинских объектов инфраструктуры от ракетных и дроновых атак армии РФ.

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