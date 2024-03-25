Какое достижение: Джо Байден высмеял Дональда Трампа

Дональд Трамп в социальных сетях похвастался победой на двух турнирах по гольфу, прошедших в его собственном гольф-клубе. Президент США Джо Байден отреагировал на новость и с иронией прокомментировал достижение своего соперника на президентских выборах.



Джо Байден и Дональд Трамп. Фото из открытых источников

77-летний Дональд Трамп владеет полями для гольфа в США, Шотландии, Объединенных Арабских Эмиратах, Омане и Индонезии. В своем гольф-клубе на Вест-Палм-Бич Трамп организовал два турнира по гольфу под названием Trump International, в которых он победил, чем похвастался в соцсетях.

"Большая честь выиграть Клубный чемпионат и Клубный чемпионат среди старших на этой неделе на Trump International! Я победил у обоих. Большая и талантливая группа гольфистов, огромное спасибо. Трудное поле, но игра была очень увлекательной", — пишет Трамп.

В социальной сети Truth Social, принадлежащей бывшему президенту США, были одобрительные комментарии под его сообщением о победе. Однако в Instagram пользователи высказывались более критично. В частности, некоторые из них писали, что Трамп выиграл еще до начала турнира, ведь ему принадлежит место соревнований. Остальные же указывали, что Трамп ведет себя как диктатор.

На победу Трампа также отреагировал президент США Джо Байден.

"Привет, Дональд. Какое достижение", — иронически прокомментировал Байден в соцсетях.

Это уже не в первый раз Байден саркастически отзывается о Трампе. Недавно 81-летний Байден заявил, что один из кандидатов слишком стар и психически непригоден, чтобы стать президентом и добавил, что "другой кандидат – это я".

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Байден подверг критике Орбана.

Также "Комментарии" писали о Трампе, который саркастически похвалил Зеленского.