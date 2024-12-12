Какое решение Байдена могло побудить Путина напасть на Украину: Блинкен это отрицает

Решение администрации США о выводе войск из Афганистана не могло побудить российского диктатора Путина на полномасштабное вторжение в Украину. поэтому такие предположения не могут носить истинный характер. Как передает портал "Комментарии", такое заявление на слушаниях в Конгрессе сделал госсекретарь США Энтони Блинкен, пишет "Укринформ".

Байден и Блинкен. Фото из открытых источников

"Нет. Наоборот, наши противники, вместе с РФ, были бы рады, если бы мы остались в Афганистане еще на 20 лет", — высказал мнение госсекретарь.

Политик добавил, что Владимир Путин впервые вторгся в Украину в 2014 году, когда в Афганистане еще были войска США. Но после полномасштабного российского вторжения в Украину в 2022 году, администрация США могла лучше координировать ответ, поскольку не была вовлечена в войну в Афганистане.

Энтони Блинкен отверг прозвучавшие на слушаниях упреки о том, что выход из Афганистана показал США со слабой стороны и это побудило Кремль к большей агрессии. Госсекретарь ответил, что сейчас США вместе с союзниками сильны как никогда.

"Сегодня НАТО сильнее благодаря лидерству президента Байдена", — сказал он, подчеркнув, что Североатлантический альянс расширился и стало больше ресурсов.

Читайте также на портале "Комментарии" — Палата представителей США приняла законопроект о выделении средств на нужды национальной обороны на 2025 год. В новом оборонном бюджете отсутствует положение о продлении срока действия Закона о ленд-лизе для Украины.

Посол Украины в США Оксана Маркарова сообщила, что Палата представителей не поддержала продление ленд-лиза для Украины. За новый законопроект проголосовали 281 законодатель, тогда как против – 140 конгрессменов, большинство демократов – 124, а остальные 16 – республиканцы.



