Какое решение Байдена могло побудить Путина напасть на Украину: Блинкен это отрицает

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Кравцев Сергей
Решение администрации США о выводе войск из Афганистана не могло побудить российского диктатора Путина на полномасштабное вторжение в Украину. поэтому такие предположения не могут носить истинный характер. Как передает портал "Комментарии", такое заявление на слушаниях в Конгрессе сделал госсекретарь США Энтони Блинкен, пишет "Укринформ".
Байден и Блинкен. Фото из открытых источников
Политик добавил, что Владимир Путин впервые вторгся в Украину в 2014 году, когда в Афганистане еще были войска США. Но после полномасштабного российского вторжения в Украину в 2022 году, администрация США могла лучше координировать ответ, поскольку не была вовлечена в войну в Афганистане.
Энтони Блинкен отверг прозвучавшие на слушаниях упреки о том, что выход из Афганистана показал США со слабой стороны и это побудило Кремль к большей агрессии. Госсекретарь ответил, что сейчас США вместе с союзниками сильны как никогда.
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