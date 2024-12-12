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США одобрили оборонный бюджет на 2025 год: есть ли там ленд-лиз для Украины

Палата представителей США не одобрила ленд-лиз Украины на следующий год.

сегодня, 10:00
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Автор:
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Slava Kot

Палата представителей США приняла законопроект о выделении средств на нужды национальной обороны на 2025 год. В новом оборонном бюджете отсутствует положение о продлении срока действия Закона о ленд-лизе для Украины.

США одобрили оборонный бюджет на 2025 год: есть ли там ленд-лиз для Украины

Ленд-лиз для Украины. Фото: twitter.com/r_stefanchuk

Посол Украины в США Оксана Маркарова сообщила, что Палата представителей не поддержала продление ленд-лиза для Украины. За новый законопроект проголосовали 281 законодатель, тогда как против – 140 конгрессменов, большинство демократов – 124, а остальные 16 – республиканцы.

"В этом году законопроект NDAA, утвержденный Сенатом, содержал положения о продлении срока действия Закона о ленд-лизе для защиты демократии в Украине, и Посольство Украины в США активно адвокатировало его, однако законопроект, утвержденный Палатой представителей не содержал такого положения. В консолидированном тексте законопроекту соответствующее положение не включено", — сообщила Маркарова.

Украинский посол также указала на три положения в документе, которые касаются Украины.

Статья 1303: Запрещается использование средств на какие-либо меры, которые могут способствовать признанию суверенитета России над оккупированными территориями Украины.

Статья 1534: Министру обороны США поручено изучить возможность создания центра передового опыта для разработки и усовершенствования вооружений на основе искусственного интеллекта, в частности для сотрудничества с международными партнерами, включая Украину.

Статья 6411: Директору нацразведки, госсекретарю и министру финансов поручено подготовить для Конгресса отчет о финансировании Россией международного терроризма. Отчет должен быть публичным с возможностью добавления секретных приложений.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Трамп может одобрить ленд-лиз Украины, на который не отважился Байден.

Также "Комментарии" писали об Илоне Маске, который назвал помощь Украине безумием.



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Источник: https://www.facebook.com/oksana.markarova/posts/pfbid02MtHcWzEyf1dDdJXiiHSAPuVLGsN1abt64nb7WBsDFuT7UevbLSX1kj3gWPxuEdV8l
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