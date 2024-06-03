Какое решение примут республиканцы: СМИ узнали, будут ли теперь выдвигать Трампа в президенты

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Кравцев Сергей
Республиканская партия номинирует Дональда Трампа кандидатом в президенты США независимо от того, какой приговор вынесет для него судья по уголовному делу по умолчанию денег. Как передает портал "Комментарии", такое заявление в эфире телеканала "CNN" сделала сопредседатель Национального комитета Республиканской партии Лара Трамп.
Дональд Трамп. Фото: из открытых источников
Как пояснила Лара Трамп, республиканцы должны быть готовы ко всему, имея в виду и возможное решение суда об ограничении свободы Дональда Трампа.
Стоит отметить, на прошлой неделе жюри суда Нью-Йорка признали экс-президента США Дональда Трампа виновным в уголовном деле, касающемся умолчания денег, которые Трамп через своего адвоката заплатил порноактрисе Сторми Дэниелс за молчание об их романе.
По этому делу Дональду Трампу было предъявлено обвинение по 34 пунктам. И по всем этим пунктам он был признан виновным. Теперь судья должен избрать наказание для Трампа. Это произойдет 11 июля.
Теоретически, Трампу может грозить от 4 до 136 лет за решеткой, но по большинству прогнозов, вряд ли его отправят в тюрьму. Судья может ограничиться домашним арестом или испытательным сроком.
Однако даже, если Дональда Трампа отправят в тюрьму, он все равно сможет баллотироваться в президенты и получить этот пост, если победит на выборах. Это будет первым подобным случаем в истории США.
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