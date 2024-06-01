О чем говорят новые заявления окружения Трампа: действительно ли это неприятный сигнал для Украины

Президент Владимир Зеленский предупредил Дональда Трампа об опасности возможных уступок Путину. В то же время в сети появилось провокационное заявление американского телеведущего Такера Карлсона, прославившегося скандальным интервью с российским диктатором Путиным о том, что Вашингтон давно предал украинский народ. Интересно, что соответствующее заявление он сделал во время интервью с Дональдом Трампом-младшим – сыном кандидата в президенты США. В ходе разговора журналист поделился "прогнозом", что украинское государство якобы "перестанет существовать через 50 лет". О чем говорят эти заявления? Могут ли они быть неприятным сигналом для Украины из-за океана? Издание "Комментарии" с этими вопросами обратилось к экспертам.

Такер Карлсон и Дональд Трамп. Фото: из открытых источников

Мы должны продвигать те идеи, которые для нас важны

Доктор политических наук, эксперт Аналитического центра "Объединенная Украина" Игорь Петренко отметил, что фактически президент Украины Владимир Зеленский ведет с бывшим главой Белого дома Дональдом Трампом заочную дискуссию из-за того, что прямой контакт между ними сейчас нежелателен, учитывая, какую бы это могло вызвать реакцию у действующего президента США Джо Байдена. Опять же, акцентирует эксперт, из-за крайне конфликтной избирательной кампании, которая у американцев сейчас проходит.

"Ключевая задача президента Зеленского – вытеснить из мыслей, дискуссий возможность замораживания соответствующего конфликта и продолжения рассмотрения Украины как "серой зоны", потому что это точно не будет справедливый мир или создание каких-либо предпосылок для неповторения конфликта. Это будет тактическая пауза для Путина, соответственно, чтобы он нарастил свои силы", – отметил Игорь Петренко.

Что касается того, о чем говорит Такер Карлсон, то, во первых, обращает внимание эксперт, он сейчас активно сотрудничает с РФ, брал ни о чем интервью у Путина, фактически ему подыгрывая и эти заявления, которые он сейчас делает, скорее всего, делает не просто так.

"Возможно даже не бесплатно, учитывая определенный подряд или контракт, который у него (Такера Карлсона – ред.) может быть с РФ. Тем не менее, нужно также понимать, что динамика избирательной кампании в США сейчас немного меняется и позиция республиканцев и трампистов становится другой. Недаром мы слышим со стороны Джонсона (спикер Палаты представителей США – ред.), республиканцев инициативы о том, чтобы дать разрешение Украине бить по территории Российской Федерации и так далее. Это не потому, что они стали лучше относиться к Украине, а потому, что они поняли, что определенная нерешительность, присущая Джо Байдену, играет против него. И они пытаются давить на это. Потому что уже было соответствующее заявление Трампа, что можно бить по России, ударить по Москве. И потому оппоненты Байдена начинают давить на него используя его нерешительность. Именно поэтому окрежение Трампа, республиканцы выступают определенными драйверами, заставляя активнее действовать Белый дом", – отметил эксперт.

Игорь Петренко признает, что, к сожалению, нужно констатировать, что украинский вопрос есть в повестке дня американских выборов.

Эксперт объясняет, это конечно плохо в принципе. Но, с другой стороны, это создает определенное окно возможностей и ту динамику, которую сейчас республиканцы пытаются навязать Байдену и в краткосрочной перспективе для нас это может быть неплохо.

"В то же время мы прекрасно понимаем, что результат избирательной кампании может быть разным", – отмечает Игорь Петренко.

Он добавляет, что даже признание Трампа виновным в уголовном правонарушении не делает кого-либо из претендентов ближе к победе. До сих пор неясно, кто будет президентом.

"Поэтому мы должны вести определенную полемику и уже пытаться продвигать те идеи, которые для нас важны. Первая идея – справедливого мира. Для нас важно, чтобы Украина не рассматривалась как "серая зона". Соответственно, нам важна интеграция в НАТО, в Европейский Союз. Нам важно, что любое прекращение войны просто в разрезе замораживания – это будет проигрыш абсолютно для всех, как и для американской стороны, даже для теоретически победителя Трампа, который возможно на время прекратит войну, а позже она будет снова продолжена. Все эти вещи нужно озвучивать в публичном пространстве. Для того, чтобы не создавать иллюзий, или разбивать определенные иллюзии, в которых могут жить американские избиратели и сами, соответственно, кандидаты", – подытожил Игорь Петренко.

Слова американского журналиста о предательстве Вашингтона – не так уж сенсация

Профессор кафедры политических наук КНУ им. Шевченко, политолог Анна Малкина считает, что такие заявления, как сделал Такер Карлсон в присутствии Трампа-младшего, не являются неприятным сигналом для Украины из-за океана, они являются неприятной констатацией факта, что Украина находится в заложниках у американских политических элит и это, к сожалению, для нас не новость.

"Соединенные Штаты передали Украине наибольшую помощь по объему, но наименьшую по сравнению с другими союзниками с точки зрения доли в ВВП. Соединенные Штаты приняли закон о ленд-лизе для Украины и сразу его "похоронили". Соединенные Штаты обещали быть с Украиной так долго, сколько потребуется и пять месяцев с декабря по апрель не могли согласовать выделение помощи. Поэтому слова американского журналиста, пусть и прокремлевского, о предательстве Вашингтона – не такая уж сенсация. Просто об этом не принято говорить у нас, чтобы не потерять даже ту поддержку, которая есть", – отмечает политолог.

Что касается резкого ответа президента Зеленского Дональду Трампу о недопустимости варианта окончания войны за счет Украины, то Анна Малкина считает, что и это заявление не ново.

"Это последовательная и непоколебимая позиция Украины, артикулированная еще с начала широкомасштабного вторжения. Но накануне президентских выборов в США потенциальный кандидат от республиканцев Трамп пытается заработать электоральные баллы, обещая окончание войны в Европе за один день. Для Трампа это предвыборная кампания, поэтому его популистская риторика, простые ответы на сложные вопросы – это не более, чем избирательная технология. Трамп вряд ли с первого раза найдет Украину на карте мира. Война в Украине рассматривается Трампом исключительно из-за парадигмы его взаимоотношений с Путиным. В любом случае, стоит дождаться президентских выборов в США. К этому моменту мы услышим еще очень много громких заявлений, в том числе противоречивых", – подытожила Анна Малкина.

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