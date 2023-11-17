Какого оружия не хватает Украине для победы: ответ генерала США

Бывший командующий силами НАТО в Европе, генерал США в отставке Уэсли Кларк заявил, что Штаты не предоставили Украине оружие, необходимое ей для победы на поле боя с РФ. Как сообщает портал "Комментарии", об этом генерал рассказал "Голосу Америки".

Уэсли Кларк. Фото из открытых источников

Генерал США в отставке Уэсли Кларк подверг критике политику США по обеспечению Украины вооружением и военной техникой.

"Совершив политику "не дать Украине проиграть и не дать России выиграть", американская администрация не обеспечила Украине нужное оружие, которое могло бы привести к победе еще в этом году", — сказал Уэсли Кларк.

По словам экс-командующего НАТО, победа Украины будет зависеть как от оружия, которое ей уже пообещали предоставить, так и от появления на фронте нового высокотехнологичного оружия. Такое оружие, считает он, Украина может производить самостоятельно или его могут предоставлять партнеры.

Экс-командующий НАТО отметил, что украинская армия нуждается в технологиях, которые помогут прятать военнослужащих от разведки врага и уничтожать его разведывательные средства.

По его словам, ВСУ необходимо обеспечить технологиями, которые будут блокировать термические и другие спектральные излучения.

Кроме того, по мнению американского генерала, важную роль в российско-украинской войне будет играть новейшее вооружение направленной энергии, которое может оказаться эффективным против живой силы, ракет, транспортных средств и дронов.

Ранее портал "Комментарии" писал, что по мнению экс-замначальника Генштаба ВСУ Игоря Романенко, если в начале 2023 года украинцы с нетерпением ждали начала анонсированного контрнаступления ВСУ, то с наступлением 2024 года, скорее всего, украинцам придется ожидать, что украинская армия перейдет в стратегическую оборону по всей линии фронта.

