Какой предупреждение госсекретарь США Рубио сделал в первом разговоре с главой МИД Китая

Новый государственный секретарь США Марко Рубио во время первого телефонного разговора с министром иностранных дел Китая Ваном И выразил обеспокоенность из-за агрессивного поведения Пекина в отношении Тайваня, и в Южно-Китайском море. Как передает портал "Комментарии", об этом пишет "Bloomberg".

Госсекретарь США Марко Рубио. Фото: из открытых источников

Пресс-секретарь Госдепартамента США Тэмми Брюс отметил, что в разговоре с главой МИД Китая Рубио заявил, что администрация Трампа будет поддерживать отношения с Пекином, которые "продвигают интересы США и ставят американский народ на первое место".

"Секретарь также подчеркнула приверженность Соединенных Штатов нашим союзникам в регионе и серьезную обеспокоенность принудительными действиями Китая против Тайваня и в Южно-Китайском море", — рассказала представитель Госдепа.

В свою очередь Ван сказал Рубио, что Китай и США должны реализовать "важный консенсус", достигнутый между лидером КНР Си Цзиньпином и американским президентом Трампом.

Глава МИД КНР также повторил, что Пекин никогда не позволит "отделить" Тайвань от китайского материка, и призвал Штаты осторожно решать связанные с этим вопросы.

Западные СМИ считают, что такой первый официальный диалог, который состоялся в пятницу, свидетельствует о том, что отношения США и Китая могут ухудшиться и входят "в турбулентность".

Bloomberg напомнило, что Рубио считают "ястребом" в позиции относительно Китая. В начале января на слушаниях о своем назначении на должность госсекретаря он, среди прочего, обвинил Пекин в хакерской атаке

Ранее Китай ввел санкции против Рубио, бывшего многолетнего члена Комитета по международным отношениям Сената. Такие меры Пекин принял в отношении американского политика за продвижение законодательства, которое наказывает КНР за нарушение прав человека в Гонконге и Синьцзяне.

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