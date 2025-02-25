Какой самый спорный момент в соглашении об ископаемых между США и Украиной: против чего Трамп

США сопротивляются включению гарантий безопасности в соглашение о поставках энергоресурсов. Как передает портал "Комментарии", об этом пишет "CNN", ссылаясь на знакомый с ходом переговоров источник в Украине.

Владимир Зеленский и Дональд Трамп. Фото: из открытых источников

СМИ отмечает, что Киев убрал из проекта соглашения наиболее проблемные моменты и надеется, что они будут обсуждены во время встречи президентов Владимира Зеленского и Дональда Трампа.

"С нашей стороны все готово. Мы завершили работу над проектом. Мы сделали все возможное, чтобы сделать условия приемлемыми. В итоге, это рамочное соглашение о том, как создать фонд восстановления Украины. Отдельно предусмотрено соглашение о том, как он будет работать", – говорит источник в Киеве.

Как отметил собеседник, Украина надеется, что вопрос гарантий безопасности вынесут на рассмотрение лидеров во время церемонии подписания соглашения. Сейчас Киев ждет ответа американской стороны.

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