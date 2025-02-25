Какой самый спорный момент в соглашении об ископаемых между США и Украиной: против чего Трамп

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Кравцев Сергей
США сопротивляются включению гарантий безопасности в соглашение о поставках энергоресурсов. Как передает портал "Комментарии", об этом пишет "CNN", ссылаясь на знакомый с ходом переговоров источник в Украине.
Владимир Зеленский и Дональд Трамп. Фото: из открытых источников
СМИ отмечает, что Киев убрал из проекта соглашения наиболее проблемные моменты и надеется, что они будут обсуждены во время встречи президентов Владимира Зеленского и Дональда Трампа.
Как отметил собеседник, Украина надеется, что вопрос гарантий безопасности вынесут на рассмотрение лидеров во время церемонии подписания соглашения. Сейчас Киев ждет ответа американской стороны.
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Также издание "Комментарии" сообщало – Россия и США предложили трехступенчатый мирный план, предусматривающий прекращение огня, проведение выборов в Украине и заключение окончательного соглашения. Именно в такой последовательности Вашингтон и Москва видят дальнейшее развитие событий в Украине. Об этом пишет "Fox News".
Ранее "Комментарии" писали – у Трампа намекнули, как сделка по "редкоземам" может помочь Украине вернуться к миру.
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