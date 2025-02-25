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Какой самый спорный момент в соглашении об ископаемых между США и Украиной: против чего Трамп

CNN пишет о том, что США сопротивляются включению гарантий безопасности в соглашение об ископаемых

сегодня, 06:38
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Кравцев Сергей

США сопротивляются включению гарантий безопасности в соглашение о поставках энергоресурсов. Как передает портал "Комментарии", об этом пишет "CNN", ссылаясь на знакомый с ходом переговоров источник в Украине.

Какой самый спорный момент в соглашении об ископаемых между США и Украиной: против чего Трамп

Владимир Зеленский и Дональд Трамп. Фото: из открытых источников

СМИ отмечает, что Киев убрал из проекта соглашения наиболее проблемные моменты и надеется, что они будут обсуждены во время встречи президентов Владимира Зеленского и Дональда Трампа.

"С нашей стороны все готово. Мы завершили работу над проектом. Мы сделали все возможное, чтобы сделать условия приемлемыми. В итоге, это рамочное соглашение о том, как создать фонд восстановления Украины. Отдельно предусмотрено соглашение о том, как он будет работать", – говорит источник в Киеве.

Как отметил собеседник, Украина надеется, что вопрос гарантий безопасности вынесут на рассмотрение лидеров во время церемонии подписания соглашения. Сейчас Киев ждет ответа американской стороны.

Читайте также на портале "Комментарии" — после трех лет войны и изоляции со стороны Запада, возвращение Дональда Трампа в Белый дом открыло перед российским диктатором Владимиром Путиным мир новых "грандиозных" возможностей. Об этом пишет "The New York Times".

Также издание "Комментарии" сообщало – Россия и США предложили трехступенчатый мирный план, предусматривающий прекращение огня, проведение выборов в Украине и заключение окончательного соглашения. Именно в такой последовательности Вашингтон и Москва видят дальнейшее развитие событий в Украине. Об этом пишет "Fox News".

Ранее "Комментарии" писали – у Трампа намекнули, как сделка по "редкоземам" может помочь Украине вернуться к миру.




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