Какую неожиданную вещь привез Байден в Белый дом

Недавно в Белом доме впервые появилась неожиданная вещь. Ее привез президент США Джо Байден спустя некоторое время после своего вступления на должность главы государства, сообщает онлайн-издание The Independent.

Какую интересную вещь разместил Джо Байден в Белом доме. Фото: rbk.ru

Речь идет о детской кроватке. Сейчас она находится на верхнем этаже резиденции президента. Она появилась в здании из-за маленького внука Джо Байдена — Бо. Дедушка надеется, что будет проводить больше времени со своим внуком.

Стоит отметить, что маленький Бо родился в 2020 году. Малыша назвали в честь сына Джо Байдена, который умер от рака мозга.

Напомним, что внук Байдена стал главной звездой во время инаугурации концерта, который состоялся двадцатого января. Торжественные выступления Джо Байден вместе с семьей смотрели в стенах Овального кабинета Белого дома. Вся семья надела маски, кроме маленького внука президента Бо, которому исполнилось 8 месяцев. Большую часть времени ребенок провел на руках у дедушки. В Бо было веселое настроение. Он улыбался, восторженно реагировал на певцов и приплясывал.

Своим поведением мальчик рассмешил интернет-пользователей, которые уже успели заявить, что Бо — самая яркая звезда концерта и всей церемонии.

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