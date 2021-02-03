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Какую неожиданную вещь привез Байден в Белый дом

Джо Байден ценит свою семью и хочет больше времени уделять родным

сегодня, 19:05
Автор:

Кириєнко Анна

Недавно в Белом доме впервые появилась неожиданная вещь. Ее привез президент США Джо Байден спустя некоторое время после своего вступления на должность главы государства, сообщает онлайн-издание The Independent.

Какую неожиданную вещь привез Байден в Белый дом

Какую интересную вещь разместил Джо Байден в Белом доме. Фото: rbk.ru

Речь идет о детской кроватке. Сейчас она находится на верхнем этаже резиденции президента. Она появилась в здании из-за маленького внука Джо Байдена — Бо. Дедушка надеется, что будет проводить больше времени со своим внуком.

Стоит отметить, что маленький Бо родился в 2020 году. Малыша назвали в честь сына Джо Байдена, который умер от рака мозга. 

Напомним, что внук Байдена стал главной звездой во время инаугурации концерта, который состоялся двадцатого января. Торжественные выступления Джо Байден вместе с семьей смотрели в стенах Овального кабинета Белого дома. Вся семья надела маски, кроме маленького внука президента Бо, которому исполнилось 8 месяцев. Большую часть времени ребенок провел на руках у дедушки. В Бо было веселое настроение. Он улыбался, восторженно реагировал на певцов и приплясывал.

Своим поведением мальчик рассмешил интернет-пользователей, которые уже успели заявить, что Бо — самая яркая звезда концерта и всей церемонии.

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Источник: https://lenta.ru/news/2021/02/03/unexpected_piece/
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