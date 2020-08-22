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Калифорнию охватили масштабные пожары: шесть человек погибло (ВИДЕО)

Из-за пожаров в Калифорнии пришлось эвакуироваться тысячам жителей

22 августа 2020, 23:01
Автор:

Таисия Ерохина

Сотни лесных пожаров в центральной и северной Калифорнии, США, уже привели к гибели шести человек. Пожары считают крупнейшими в истории штата, а губернатор Калифорнии назвал лесные пожары смертельно опасными и призвал жителей покинуть дома. Об этом передает Reuters.

Пожары начались на прошлой неделе. В результате разрушено уже более полутысячи домов и других построек. Кроме шести жертв, также сообщается о 43 пострадавших – среди них пожарные и гражданское население. Около 175 тысячам человек пришлось эвакуироваться.

Калифорнию охватили масштабные пожары: шесть человек погибло (ВИДЕО)

Губернатор Калифорнии Гэвин Ньюсом заявил, что бригады тушили более полутысячи пожаров по всему штату. По его словам, ресурсы истощены до предела, поэтому нужно привлекать подкрепление из Канады и Австралии.

Причиной пожаров стали грозы. И в воскресенье ожидается снова череда засушливых гроз.

Добавим, что воздух в результате огня очень загрязнился дымом и пеплом на сотни миль вокруг зон пожаров. Так, медики предупредили жителей, что задымленный воздух и сильная жара особенно опасны в условиях пандемии коронавируса. В зоне опасности пожилые люди и те, кто уже болен респираторными инфекциями.

Ранее мы писали, что лесные пожары в США сожгли около 40 тыс. гектаров земли, ситуация ухудшается.


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