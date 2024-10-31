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Камала Харрис дала обещание Украине по поводу войны

Камала Харрис будет работать над победой Украины в войне против России.

сегодня, 08:50
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Автор:
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Slava Kot

Вице-президент и кандидатка в президенты США Камала Харрис заявила, что будет работать для победы Украины в войне. По ее словам, Украина борется не только за свою свободу, но и за свободу свободного мира.

Камала Харрис дала обещание Украине по поводу войны

Вице-президент США Камала Харрис. Фото из открытых источников

Камала Харрис в письме представителям Польши по случаю Месяца польского наследия в США заявила, что в случае победы на президентских выборах станет на сторону союзников, чтобы противостоять агрессорам. По словам Харрис, в случае победы Трампа, он поддержит российского диктатора Владимира Путина и будет оказывать давление на Украину.

"В этот критический момент Дональд Трамп и Джей Ди Вэнс станут на сторону Путина и заставят Украину отказаться от больших частей своей суверенной территории. Я буду стоять вместе с нашими союзниками и партнерами, включая Польшу, на защите демократических ценностей и противостоять агрессорам", – заверила Харрис.

Кроме того, кандидат в президенты США от Демократической партии дала обещание работать на победу Украины в войне.

"Я буду работать над тем, чтобы Украина выиграла эту войну – за свою собственную свободу и свободу свободного мира", – заявила Харрис.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Камала Харрис дала прогноз результата войны в Украине, где предвещает победу Владимиру Путину. Как объясняет Харрис, Путин будет сидеть в Киеве, если президентом США станет Дональд Трамп.

Также "Комментарии" писали о неожиданном факторе, влияющем на американских избирателей. Оказывается, что кандидаты, имеющие более высокий рост, чаще побеждают на выборах и становятся президентами США.



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Источник: https://tvn24.pl/wybory-prezydenckie-2024-w-usa/wybory-prezydenckie-w-usa-2024-kamala-harris-zwrocila-sie-do-amerykanskiej-polonii-st8159047
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