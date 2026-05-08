Камала Харрис раскритиковала Трампа за войну с Ираном, что истощает ресурсы для Украины

Бывшая вице-президент США Камала Харрис во время выступления перед демократами в Лас-Вегасе выступила с резкой критикой внешней политики Дональда Трампа, передает Fox News. По ее убеждению, операция против Ирана, начатая Вашингтоном, является "войной по выбору президента", которая не получила согласия Конгресса и лишь усиливает позиции Кремля.

Гаррис подчеркнула, что дестабилизация нефтяного рынка позволила Москве обойти ограничения и значительно обогатиться. Кроме того, политика отметила, что Украина оказалась среди тех, кто больше всего страдает от этого конфликта, поскольку дефицитная артиллерия, боеприпасы и средства ПВО теперь перенаправляются на Ближний Восток вместо помощи ВСУ.

"Знаете, кто главный победитель в войне с Ираном? Россия. Из-за нефтяной проблемы, что он сделал? Он снял санкции с России… Они зарабатывают деньги, продавая нефть, которую иначе бы не могли продавать", — заявила Камала Гаррис.

Она назвала действия администрации Трампа "несанкционированной авантюрой", подрывающей мировой порядок и принципы территориальной целостности. По мнению Гаррис, оправдание этой войны является "полной чепухой", поскольку у Белого дома нет стратегии выхода из конфликта, который только создает хаос в пользу Путина.

Отметим, что в сети получает огласку пропагандистский ролик, созданный с помощью искусственного интеллекта, в котором Иран фактически моделирует террористические атаки на мирные украинские города. На кадрах не просто изображены взрывы, а указаны конкретные адреса в Киеве, Днепре и Харькове, которые могут стать мишенями. Является ли это лишь попыткой запугивания, действительно ли Украина стоит перед новой волной угрозы с Ближнего Востока?

Чтобы разобраться в технических возможностях Тегерана и политическом подтексте таких провокаций, портал "Комментарии" обратился к военному эксперту, полковнику запаса ГШ ВСУ Олегу Жданову и политологу Владимиру Цыбулько. Эксперты проанализировали, насколько реальна опасность иранской баллистики и как внутренняя слабость режима аятолл влияет на их агрессивную риторику.