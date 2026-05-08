Камала Гарріс розкритикувала Трампа за війну з Іраном, що виснажує ресурси для України

Колишня віцепрезидентка США Камала Гарріс під час виступу перед демократами у Лас-Вегасі виступила з різкою критикою зовнішньої політики Дональда Трампа, передає Fox News. На її переконання, розпочата Вашингтоном операція проти Ірану є "війною за вибором президента", яка не отримала згоди Конгресу та лише посилює позиції Кремля.

Камалла Гарріс. Фото з відкритих джерел

Гарріс підкреслила, що дестабілізація нафтового ринку дозволила Москві оминути обмеження та значно збагатитися. Крім того, політикиня зауважила, що Україна опинилася серед тих, хто найбільше страждає від цього конфлікту, оскільки дефіцитна артилерія, боєприпаси та засоби ППО тепер перенаправляються на Близький Схід замість допомоги ЗСУ.

"Знаєте, хто є головним переможцем у війні з Іраном? Росія. Через нафтову проблему, що він зробив? Він зняв санкції з Росії… Вони заробляють гроші, продаючи нафту, яку інакше не могли б продавати", — заявила Камала Гарріс.

Вона назвала дії адміністрації Трампа "несанкціонованою авантюрою", що підриває світовий порядок та принципи територіальної цілісності. На думку Гарріс, виправдання цієї війни є "повною нісенітницею", оскільки Білий дім не має стратегії виходу з конфлікту, який лише створює хаос на користь Путіна.

Зазначимо, що у мережі набуває розголосу пропагандистський ролик, створений за допомогою штучного інтелекту, в якому Іран фактично моделює терористичні атаки на мирні українські міста. На кадрах не просто зображені вибухи, а вказані конкретні адреси в Києві, Дніпрі та Харкові, які можуть стати мішенями. Чи є це лише спробою залякування, чи Україна справді стоїть перед новою хвилею загрози з Близького Сходу?

Щоб розібратися у технічних можливостях Тегерана та політичному підтексті таких провокацій, портал "Коментарі" звернувся до військового експерта, полковника запасу ГШ ЗСУ Олега Жданова та політолога Володимира Цибулька. Експерти проаналізували, наскільки реальною є небезпека іранської балістики та як внутрішня слабкість режиму аятол впливає на їхню агресивну риторику.