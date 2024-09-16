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Камала Харрис сделала заявление о новом покушении на Трампа

Конкурентка Трампа, Камала Харрис готова осудить политическое насилие после сбора всех фактов возможного нападения на лидера республиканцев.

сегодня, 08:50
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Slava Kot

Кандидатка в президенты США Камала Харрис отреагировала на новое покушение на бывшего президента Дональда Трампа. Вице-президент США заявила, что после собрания фактов осудит попытку убийства лидера республиканцев.

Камала Харрис сделала заявление о новом покушении на Трампа

Камала Харрис о покушении на Трампа. Фото из открытых источников

На сайте Офиса вице-президентки США появилось сообщение с реакцией Камалы Харрис на инцидент со стрельбой вблизи Дональда Трампа, который расценивают, как новое покушение на бывшего президента Соединенных Штатов.

"Я глубоко озабочена возможной сегодняшней попыткой убийства бывшего президента Трампа. Когда мы соберем факты, я скажу четко: я осуждаю политическое насилие. Мы все должны внести свой вклад в то, чтобы этот инцидент не привел к насилию", — говорится в заявлении Харрис.

Также Камала Харрис поблагодарила службу безопасности, спасшую Дональда Трампа от возможного убийства.

"Я благодарна, что бывший президент Трамп в безопасности. Я благодарна Секретной службе США и партнерам из правоохранительных органов за их бдительность. Как сказал президент Байден, наша администрация обеспечит Секретной службе все ресурсы, возможности и меры защиты, необходимые для выполнения своей критической миссии" – добавила Харрис.

Как сообщал портал "Комментарии", 15 сентября вблизи гольф-клуба на котором находился Дональд Трамп произошла стрельба. Правоохранители подозревают, что это было новое покушение на лидера республиканцев.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что президент США Джо Байден отреагировал на покушение на Трампа. Также появилась неожиданная реакция на попытку убийства Трампа от американского миллиардера Илона Маска.




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