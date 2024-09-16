Камала Харрис сделала заявление о новом покушении на Трампа

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Slava Kot
Кандидатка в президенты США Камала Харрис отреагировала на новое покушение на бывшего президента Дональда Трампа. Вице-президент США заявила, что после собрания фактов осудит попытку убийства лидера республиканцев.
Камала Харрис о покушении на Трампа. Фото из открытых источников
На сайте Офиса вице-президентки США появилось сообщение с реакцией Камалы Харрис на инцидент со стрельбой вблизи Дональда Трампа, который расценивают, как новое покушение на бывшего президента Соединенных Штатов.
Также Камала Харрис поблагодарила службу безопасности, спасшую Дональда Трампа от возможного убийства.
Как сообщал портал "Комментарии", 15 сентября вблизи гольф-клуба на котором находился Дональд Трамп произошла стрельба. Правоохранители подозревают, что это было новое покушение на лидера республиканцев.
Ранее портал "Комментарии" сообщал, что президент США Джо Байден отреагировал на покушение на Трампа. Также появилась неожиданная реакция на попытку убийства Трампа от американского миллиардера Илона Маска.
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