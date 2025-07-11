Канада первой попала под удар Трампа: какие пошлины ввели США и кому приготовиться следующим

США объявили о новых торговых ограничениях. Лидер страны Дональд Трамп, в частности, ввел 35% пошлины для Канады.

Трамп и Карни. Фото: из открытых источников

Дональд Трамп отметил, что в следующем месяце Соединенные Штаты введут 35% пошлину на импорт из Канады.

В своем заявлении Трамп сообщил премьер-министру Канады Марку Карни, что новая ставка вступит в силу 1 августа и будет еще повышена, если Канада примет ответные меры.

Между тем Карни уже заверил, что его правительство и в дальнейшем будет защищать канадских работников и бизнес во время переговоров с США.

"Канада достигла важного прогресса в борьбе с фентанилом в Северной Америке. Мы обязуемся продолжать сотрудничество с Соединенными Штатами, чтобы спасать жизни и защищать общины в обеих наших странах", — отметил он.

Заметим, что в своем заявлении Трамп также пожаловался на якобы поток фентанила из Канады, а также на тарифные и нетарифные торговые барьеры, которые, по его словам, вредят американским производителям молочной продукции и другим.

В то же время в интервью NBC News Трамп заявил, что планирует ввести общие пошлины в 15% или 20% для большинства торговых партнеров.

"Мы просто скажем, что все остальные страны заплатят то ли 20%, то ли 15%. Мы сейчас это решим", — сказал Дональд Трамп.

Читайте также на портале "Комментарии" — мировые фондовые индексы и доллар существенно подпрыгнули после того, как федеральный суд США заблокировал попытку Дональда Трампа ввести новые пошлины на импорт. Как передает портал "Комментарии", об этом пишет Reuters.

В публикации говорится, что решение суда спровоцировало рост на рынках: японский Nikkei поднялся на 1,7%, южнокорейский KOSPI – на 1,8%. Европейские фьючерсы также прибавили в пределах 1%.



