Неожиданный поворот: что произошло с рынком после блокирования пошлин Трампа

Мировые фондовые индексы и доллар существенно подпрыгнули после того, как федеральный суд США заблокировал попытку Дональда Трампа ввести новые пошлины на импорт. Как передает портал "Комментарии", об этом пишет Reuters.

Пошлины США. Фото: из открытых источников

В публикации говорится, что решение суда спровоцировало рост на рынках: японский Nikkei поднялся на 1,7%, южнокорейский KOSPI – на 1,8%. Европейские фьючерсы также прибавили в пределах 1%.

Инвесторы также радовались успешной отчетности Nvidia, которая превысила ожидания по продажам и спрогнозировала сильные результаты на следующий квартал. Это дало толчок технологическим акциям — Nasdaq вырос на 2%.

На фоне этих событий доллар укрепился до 145,86 иен и 0,8327 франка, а евро просел до 1,1245 долл. Подскочила и доходность десятилетних облигаций США — до 4,51%.

Читайте также на портале "Комментарии" — Федеральный суд по вопросам международной торговли США признал незаконными введенные президентом Дональдом Трампом тарифы, постановив, что глава государства превысил свои полномочия.

В среду коллегия из трех судей Федерального суда по вопросам международной торговли США единогласно приняла решение о признании неконституционными исполнительные указы Трампа о введении масштабных пошлин на импорт товаров из ряда стран. Суд постановил, что Закон о международных чрезвычайных экономических полномочиях (IEEPA), на который Трамп ссылался для того, чтобы объяснить правоту своих действий, вводя тарифы, не дает ему таких полномочий. Согласно Конституции США, только Конгресс наделен правом устанавливать тарифы.

"Указы о всемирных и зеркальных пошлинах превышают любые полномочия, предоставленные президенту, ... для регулирования импорта с помощью тарифов", – говорится в решении суда.



