Канада потирает руки: В Сенате готовят Трампу неприятный сюрприз с его таможенными тарифами

Рубрики
МЕНЮ
Ткачик Олеся
Накануне введения тарифов, которое президент США Дональд Трамп называет "Днем освобождения", демократы в Сенате решили проверить поддержку республиканцев, инициировав голосование по отмене чрезвычайного положения, которое стало основанием для этих таможенных ограничений.
Сенат США
Республиканцы с определенной обеспокоенностью наблюдают, как попытки Трампа изменить глобальную торговую систему приводят к падению фондового рынка. Однако до сих пор они преимущественно поддерживали его непоследовательную политику введения пошлин на импортные товары.
Хотя инициатива сенатора-демократа Тима Кейна могла бы стать путем отмены тарифов на канадские товары, республиканские лидеры пытаются сплотить своих коллег, отмечая проблему контрабанды фентанила через северную границу США.
Его резолюция предусматривает отмену чрезвычайного положения, которое Трамп ввел в феврале, аргументируя это недостаточной борьбой Канады с незаконным оборотом наркотиков. Однако даже если Сенат поддержит документ, он все еще будет нуждаться в одобрении Палаты представителей, контролируемой республиканцами.
По официальным данным, лишь незначительная часть фентанила поступает в США из Канады. За 2024 год финансовый год таможенники изъяли 43 фунта этого вещества на северной границе, а с начала 2025 года – менее 1,5 фунта. Для сравнения, на южной границе только за прошлый год изъято более 21 000 фунтов.
Кейн предупредил, что новые пошлины на канадские товары будут иметь серьезные экономические последствия, в частности, рост стоимости жилья и военного кораблестроения.
Республиканские лидеры в Сенате хотя и выражают скепсис по поводу тарифной политики, однако утверждают, что Трамп использует пошлины как инструмент давления.
Впрочем, некоторые республиканцы уже открыто выражают недовольство торговой войной, которая может негативно отразиться на различных отраслях экономики.
Напомним, портал "Комментарии" рассказывал , что канадцы массово отказываются от американских продуктов.
Новости