Канада потирает руки: В Сенате готовят Трампу неприятный сюрприз с его таможенными тарифами

Накануне введения тарифов, которое президент США Дональд Трамп называет "Днем освобождения", демократы в Сенате решили проверить поддержку республиканцев, инициировав голосование по отмене чрезвычайного положения, которое стало основанием для этих таможенных ограничений.

Сенат США

Республиканцы с определенной обеспокоенностью наблюдают, как попытки Трампа изменить глобальную торговую систему приводят к падению фондового рынка. Однако до сих пор они преимущественно поддерживали его непоследовательную политику введения пошлин на импортные товары.

Хотя инициатива сенатора-демократа Тима Кейна могла бы стать путем отмены тарифов на канадские товары, республиканские лидеры пытаются сплотить своих коллег, отмечая проблему контрабанды фентанила через северную границу США.

"Я с нетерпением жду возможности дать моим республиканским коллегам шанс не просто выразить беспокойство, но и реально остановить эти тарифы", – заявил Кейн в интервью Associated Press.

Его резолюция предусматривает отмену чрезвычайного положения, которое Трамп ввел в феврале, аргументируя это недостаточной борьбой Канады с незаконным оборотом наркотиков. Однако даже если Сенат поддержит документ, он все еще будет нуждаться в одобрении Палаты представителей, контролируемой республиканцами.

По официальным данным, лишь незначительная часть фентанила поступает в США из Канады. За 2024 год финансовый год таможенники изъяли 43 фунта этого вещества на северной границе, а с начала 2025 года – менее 1,5 фунта. Для сравнения, на южной границе только за прошлый год изъято более 21 000 фунтов.

Кейн предупредил, что новые пошлины на канадские товары будут иметь серьезные экономические последствия, в частности, рост стоимости жилья и военного кораблестроения.

"Мы будем платить больше за продукты, больше за строительные материалы", – заметил сенатор. – "Люди уже жалуются на высокие цены на продукты и жилье. А если еще больше повысить стоимость строительных материалов и товаров, ситуация только усугубится".

Республиканские лидеры в Сенате хотя и выражают скепсис по поводу тарифной политики, однако утверждают, что Трамп использует пошлины как инструмент давления.

"Я поддерживаю применение пошлин, если они служат достижению конкретной цели, в этом случае – борьбе с наркотрафиком", – заявил лидер сенатского большинства Джон Тун.

Впрочем, некоторые республиканцы уже открыто выражают недовольство торговой войной, которая может негативно отразиться на различных отраслях экономики.

"Я внимательно слежу за ситуацией с пошлинами, потому что первыми жертвами торговых войн обычно становятся фермеры и ранчеры", – отметил сенатор-республиканец Стив Дейнс из Монтаны.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал , что канадцы массово отказываются от американских продуктов.



