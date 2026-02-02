logo

Главная Новости Мир США Канада штат США, Гренландия - следующая: Трамп снова "шутит" об аннексии
commentss НОВОСТИ Все новости

Канада штат США, Гренландия - следующая: Трамп снова "шутит" об аннексии

Дональд Трамп снова заговорил о «расширении» США, заявив, что Канада, Гренландия и даже Венесуэла могут стать новыми штатами

2 февраля 2026, 01:56
Автор:
avatar

Ткачова Марія

Президент США Дональд Трамп во время закрытого ужина клуба Alfalfa сделал резонансное заявление о возможном расширении территории Соединенных Штатов. По информации The Washington Post , Трамп сказал, что Канада могла бы стать 51-м штатом США, Гренландия – 52-м, а Венесуэла – потенциально 53-м.

Канада штат США, Гренландия - следующая: Трамп снова "шутит" об аннексии

Трамп про аннексию Канады и Гренландии

В своей речи он отдельно остановился на Гренландии, отметив, что не рассматривает сценарий военного вторжения на остров. По его словам, США могли бы "приобрести" эту территорию, если появится такая возможность.

После появления информации в медиа Трамп прокомментировал свои слова журналистам и заявил, что его высказывания были шуткой. По его словам, заявление прозвучало в рамках "вечера комедии" и не должно восприниматься как реальная политическая программа или намерение.

Впрочем, подобные заявления американского президента вызвали волну обсуждений, учитывая его предыдущие неоднозначные высказывания по Гренландии, Канаде и другим государствам, ранее уже приводившим к дипломатическим напряжениям.

Напомним, ранее портал "Комментарии" сообщал о том, что в США продолжается ликвидация последствий одного из самых мощных зимних штормов за последние десятилетия. Стихия накрыла восточные и южные штаты страны, повлекшие за собой масштабные разрушения, перебои с электроснабжением и многочисленные человеческие жертвы.
По данным Associated Press, в результате непогоды погибли по меньшей мере 85 человек. Больше всего смертей зафиксировано в штатах Теннесси, Миссисипи и Луизиана. Сильные морозы, снегопады и ледяной дождь привели к массовым авариям на электросетях. В городе Нашвилл без света остаются около 80 тысяч жилых домов и предприятий – перебои с электроснабжением продолжаются уже пятый день подряд.



Источник: https://www.washingtonpost.com/politics/2026/02/01/trump-alfalfa-club-dinner/
