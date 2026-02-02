Канада штат США, Гренландия - следующая: Трамп снова "шутит" об аннексии

Рубрики
МЕНЮ
Ткачова Марія
Президент США Дональд Трамп во время закрытого ужина клуба Alfalfa сделал резонансное заявление о возможном расширении территории Соединенных Штатов. По информации The Washington Post , Трамп сказал, что Канада могла бы стать 51-м штатом США, Гренландия – 52-м, а Венесуэла – потенциально 53-м.
Трамп про аннексию Канады и Гренландии
В своей речи он отдельно остановился на Гренландии, отметив, что не рассматривает сценарий военного вторжения на остров. По его словам, США могли бы "приобрести" эту территорию, если появится такая возможность.
После появления информации в медиа Трамп прокомментировал свои слова журналистам и заявил, что его высказывания были шуткой. По его словам, заявление прозвучало в рамках "вечера комедии" и не должно восприниматься как реальная политическая программа или намерение.
Впрочем, подобные заявления американского президента вызвали волну обсуждений, учитывая его предыдущие неоднозначные высказывания по Гренландии, Канаде и другим государствам, ранее уже приводившим к дипломатическим напряжениям.