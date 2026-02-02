logo_ukra

Канада штат США, Гренландія — наступна: Трамп знову “жартує” про анексії

Дональд Трамп знову заговорив про «розширення» США, заявивши, що Канада, Гренландія і навіть Венесуела можуть стати новими штатами

2 лютого 2026, 01:56
Ткачова Марія

Президент США Дональд Трамп під час закритої вечері клубу Alfalfa зробив резонансну заяву щодо можливого розширення території Сполучених Штатів. За інформацією The Washington Post, Трамп сказав, що Канада могла б стати 51-м штатом США, Гренландія — 52-м, а Венесуела — потенційно 53-м.

Канада штат США, Гренландія — наступна: Трамп знову “жартує” про анексії

Трамп про анексію Канади та Гренландії

У своїй промові він окремо зупинився на Гренландії, наголосивши, що не розглядає сценарій воєнного вторгнення на острів. Натомість, за його словами, США могли б "придбати" цю територію, якщо з’явиться така можливість.

Після появи інформації в медіа Трамп прокоментував свої слова журналістам і заявив, що його висловлювання були жартом. За його словами, заява прозвучала в рамках "вечора комедії" і не має сприйматися як реальна політична програма або намір.

Втім, подібні заяви американського президента викликали хвилю обговорень, зважаючи на його попередні неоднозначні висловлювання щодо Гренландії, Канади та інших держав, які раніше вже спричиняли дипломатичні напруження.

Нагадуємо, раніше портал "Коментарі" повідомляв про те, що у США триває ліквідація наслідків одного з найпотужніших зимових штормів за останні десятиліття. Стихія накрила східні та південні штати країни, спричинивши масштабні руйнування, перебої з електропостачанням і численні людські жертви.
За даними Associated Press, внаслідок негоди загинули щонайменше 85 людей. Найбільше смертей зафіксовано у штатах Теннессі, Міссісіпі та Луїзіана. Сильні морози, снігопади та крижаний дощ призвели до масових аварій на електромережах. У місті Нашвілл без світла залишаються близько 80 тисяч житлових будинків і підприємств — перебої з електропостачанням тривають уже п’ятий день поспіль.



Джерело: https://www.washingtonpost.com/politics/2026/02/01/trump-alfalfa-club-dinner/
