Кандидат на пост спикера палаты представителей ответил – будет ли блокировать помощь Украине

Кандидат на пост спикера палаты представителей Джим Джордан, который есть выдвиженцем от Республиканской партии и является ярым сторонником Дональда Трампа, заявил, что в случае победы на выборах он разрешит провести голосование по вопросу предоставления совместной помощи Украине и Израилю. Как передает портал "Комментарии", об этом пишет издание "Axios".

Джим Джордан

В материале говорится, многие республиканцы, занимающие жесткую позицию в палате представителей, настаивают на том, чтобы США поставили на паузу финансирование Украины, но разрешение на голосование в палате представителей может привести к тому, что финансирование будет принято благодаря демократам.

Представитель политика позже опроверг информацию о том, что кандидат в спикеры давал обещания, сообщив Axios, что в разговоре с Джорданом речь шла о работе над поиском правильного подхода, а не о конкретных обещаниях.

"Он не собирается блокировать голосование", — сказал один из республиканцев, который имел разговор с Джорданом.

"Как бы вы ни относились к Израилю и Украине, я считаю, что ответственное и разумное правительство должно рассматривать эти вопросы отдельно", — заявил Мэтт Гетц.

Читайте также на портале "Комментарии" — на фоне эскалации на Ближнем Востоке в Пентагоне заявили, что США должны помогать как Украине, так и Израилю. А в Конгрессе, работа которого пока на паузе из-за отсутствия спикера Палаты представителей, якобы готовят годовой пакет помощи Украине в сумме от 50 до 100 млрд долларов. Эксперты проанализировали эти заявления и сообщения специально для издания "Комментарии".

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