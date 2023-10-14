logo

BTC/USD

26856.36

ETH/USD

1546.60

LTC/USD

61.51

USD/UAH

37.80

EUR/UAH

40.60

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
польза конопли Стамбульская конвенция политики лидер партии МВД штурмовое оружие Овен Рак Лекарство от COVID-19 Джордж Сигал
блокчейн Богдан Прилепа служба отсрочка
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Мир США Республиканцы выдвинули «трамписта» на должность спикера Палаты: в чем опасность для Украины
commentss НОВОСТИ Все новости

Республиканцы выдвинули «трамписта» на должность спикера Палаты: в чем опасность для Украины

Джим Джордан выигрывает голосование Республиканской партии на должность спикера со второй попытки

сегодня, 07:42 comments1641
Автор:
avatar

Кравцев Сергей
Поделитесь публикацией:

Члены Республиканской партии США избрали конгрессмена Джима Джордана кандидатом на должность спикера Палаты представителей. Как передает портал "Комментарии", об этом сообщает "Bloomberg".

Республиканцы выдвинули «трамписта» на должность спикера Палаты: в чем опасность для Украины

Джим Джордан. Фото: из открытых источников

Джордан, поддерживаемый бывшим президентом США Дональдом Трампом, победил представителя Джорджии Остина Скотта. Его кандидатуру передадут на рассмотрение в полный состав Палаты представителей.


Для того чтобы оказаться в кресле спикера необходимо набрать не менее 217 голосов, то есть, получить большинство.

Опасность для Украины в данной ситуации состоит в том, что Джим Джордан никогда не скрывал, что он является противником помощи Украине. Он неоднократно публично критиковал администрацию Джо Байдена за усиление помощи Украине. В этом его взгляды сходятся со взглядами экс-президента США Дональда Трампа. Также Джордан есть одним из авторов идеи по импичменту президенту США Джо Байдену.

Более того, Джордана обвиняют в активном участии в попытках Трампа отменить результаты выборов в 2020 году. За глаза его называют человеком Трампа и теперь он имеет весьма неплохие шансы быть избранным новым спикером Палаты представителей США.

Отметим, вчера стало известно, что лидер большинства в Палате представителей, республиканец Стив Скализ объявил, что отзывает свою кандидатуру на пост спикера Палаты представителей. После этого республиканцы стали определяться с новой кандидатурой. 

Читайте также на портале "Комментарии" — на фоне эскалации на Ближнем Востоке в Пентагоне заявили, что США должны помогать как Украине, так и Израилю. А в Конгрессе, работа которого пока на паузе из-за отсутствия спикера Палаты представителей, якобы готовят годовой пакет помощи Украине в сумме от 50 до 100 млрд долларов. Эксперты проанализировали эти заявления и сообщения специально для издания "Комментарии".




Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://www.bloomberg.com/news/articles/2023-10-13/trump-loyalist-jim-jordan-wins-gop-nomination-for-house-speaker?srnd=premium-europe
Теги:
comments

Обсуждения


Новости

Все новости
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!