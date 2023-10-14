Республиканцы выдвинули «трамписта» на должность спикера Палаты: в чем опасность для Украины

Члены Республиканской партии США избрали конгрессмена Джима Джордана кандидатом на должность спикера Палаты представителей. Как передает портал "Комментарии", об этом сообщает "Bloomberg".

Джим Джордан. Фото: из открытых источников

Джордан, поддерживаемый бывшим президентом США Дональдом Трампом, победил представителя Джорджии Остина Скотта. Его кандидатуру передадут на рассмотрение в полный состав Палаты представителей.

Для того чтобы оказаться в кресле спикера необходимо набрать не менее 217 голосов, то есть, получить большинство.

Опасность для Украины в данной ситуации состоит в том, что Джим Джордан никогда не скрывал, что он является противником помощи Украине. Он неоднократно публично критиковал администрацию Джо Байдена за усиление помощи Украине. В этом его взгляды сходятся со взглядами экс-президента США Дональда Трампа. Также Джордан есть одним из авторов идеи по импичменту президенту США Джо Байдену.

Более того, Джордана обвиняют в активном участии в попытках Трампа отменить результаты выборов в 2020 году. За глаза его называют человеком Трампа и теперь он имеет весьма неплохие шансы быть избранным новым спикером Палаты представителей США.

Отметим, вчера стало известно, что лидер большинства в Палате представителей, республиканец Стив Скализ объявил, что отзывает свою кандидатуру на пост спикера Палаты представителей. После этого республиканцы стали определяться с новой кандидатурой.

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