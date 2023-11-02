logo

BTC/USD

35428.73

ETH/USD

1840.19

LTC/USD

70.33

USD/UAH

37.60

EUR/UAH

40.25

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
польза конопли Стамбульская конвенция политики лидер партии МВД штурмовое оружие Овен Рак Лекарство от COVID-19 Джордж Сигал
блокчейн Богдан Прилепа служба отсрочка
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Мир США Кандидат в президенты США рассказал о скандальном плане завершения войны в Украине (ВИДЕО)
commentss НОВОСТИ Все новости

Кандидат в президенты США рассказал о скандальном плане завершения войны в Украине (ВИДЕО)

Один из конкурентов Трампа на выборах в президенты США Вивек Рамасвами рассказал, как завершит войну в Украине.

сегодня, 11:00
Автор:
avatar

Slava Kot
Поделитесь публикацией:

Кандидат в президенты США Вивек Рамасвами считает, что Украину можно отдать президенту России Владимиру Путину, если тот согласится выйти из военного союза с Китаем. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на интервью Рамасвами для Пирса Моргана.

Кандидат в президенты США рассказал о скандальном плане завершения войны в Украине (ВИДЕО)

Кандидат в президенты США Вивек Рамасвами. Фото из открытых источников

Популярный британский ведущий Пирс Морган спросил кандидата в президенты США от Республиканской партии Вивека Рамасвами, как он закончил бы войну в Украине и отдал бы ее территории Путину.


"Я ему ничего не отдам. Я бы с ним заключил соглашение. Он выйдет из военного союза с Си Цзиньпинем", — заявил Рамасвами и добавил, что союз России с Китаем является главной опасностью для США.

Ведущий уточнил, что тогда будет с Украиной в этой ситуации.

"Вместо этого мы обязуемся, что Украина не будет в НАТО", — сказал Рамасвами и добавил, что "мы бы заморозили нынешние линии фронта".

Пирс Морган удивленно отреагировал на такие заявления и переспросил, что кандидат в президенты США готов действительно отдать Путину то, что он украл, ворвавшись в демократическую Украину. Рамасвами заявил, что оккупированные регионы Украины это русскоязычные территории. Кроме того, несколько раз сказал, что "Украина – это не демократия".

Посмотреть видео со скандальными заявлениями кандидата в президенты США Вивека Рамасвами можно ниже:

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что после дебатов среди кандидатов в президенты США стало известно, кто открыто выступает против Украины.

Также "Комментарии" писали, что итальянский премьер Джорджия Мэлони попала в скандал из-за заявлений об усталости от войны.



Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://twitter.com/PiersUncensored/status/1719090547170873381
Теги:
comments

Обсуждения


Новости

Все новости
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!