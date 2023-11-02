Кандидат в президенты США рассказал о скандальном плане завершения войны в Украине (ВИДЕО)

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Slava Kot
Кандидат в президенты США Вивек Рамасвами считает, что Украину можно отдать президенту России Владимиру Путину, если тот согласится выйти из военного союза с Китаем. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на интервью Рамасвами для Пирса Моргана.
Кандидат в президенты США Вивек Рамасвами. Фото из открытых источников
Популярный британский ведущий Пирс Морган спросил кандидата в президенты США от Республиканской партии Вивека Рамасвами, как он закончил бы войну в Украине и отдал бы ее территории Путину.
Ведущий уточнил, что тогда будет с Украиной в этой ситуации.
Пирс Морган удивленно отреагировал на такие заявления и переспросил, что кандидат в президенты США готов действительно отдать Путину то, что он украл, ворвавшись в демократическую Украину. Рамасвами заявил, что оккупированные регионы Украины это русскоязычные территории. Кроме того, несколько раз сказал, что "Украина – это не демократия".
Посмотреть видео со скандальными заявлениями кандидата в президенты США Вивека Рамасвами можно ниже:
Ранее портал "Комментарии" сообщал, что после дебатов среди кандидатов в президенты США стало известно, кто открыто выступает против Украины.
Также "Комментарии" писали, что итальянский премьер Джорджия Мэлони попала в скандал из-за заявлений об усталости от войны.
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