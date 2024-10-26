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Кравцев Сергей
Украина вынуждена будет отказаться от части своих территорий, чтобы положить конец войне с Россией. Как передает портал "Комментарии", такое заявление в эфире телеканала News Nation сделал кандидат в вице-президенты США от Республиканской партии Дональда Трампа Джей Ди Вэнс.
Джей Ди Вэнс. Фото: из открытых источников
Политик также добавил, что такие утверждения проскальзывают в разговорах с украинскими чиновниками, особенно в частных.
Он отметил, что Россия не должна была нападать на Украину, но обе воюющие стороны хотят положить конец войне. И роль США, по его словам, состоит в том, чтобы спросить Россию и Украину, что им нужно, чтобы затем "навязать настоящую дипломатию".
Отметим, бывший глава Белого дома и кандидат в президенты США от Республиканской партии Дональд Трамп с приближением даты выборов все чаще обвиняет президента Украины Владимира Зеленского в том, что он "никогда не должен был допустить начало войны" и, что затянул ее на слишком долгий период. Об этом пишет эксперт "The Washington Post" Аарон Блейк.
Аналитик отмечает, в понимании Трампа, Украина должна была пойти на переговоры с Россией.
Аарон Блейк обращает внимание, что Трамп меньше готов обвинять российского диктатора Владимира Путина в том, что тот начал полномасштабную войну, "нежели Зеленского в том, что тот не уступил".
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