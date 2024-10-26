Украина вынуждена будет отказаться от части своих территорий, чтобы положить конец войне с Россией. Как передает портал "Комментарии", такое заявление в эфире телеканала News Nation сделал кандидат в вице-президенты США от Республиканской партии Дональда Трампа Джей Ди Вэнс.

Джей Ди Вэнс. Фото: из открытых источников

"Украинцам придется принять это решение... Они уже слишком истощены", — заявил Вэнс.

Политик также добавил, что такие утверждения проскальзывают в разговорах с украинскими чиновниками, особенно в частных.

"Они (украинцы – ред.) начинают говорить об этом сейчас. Они говорят, что это не может продолжаться вечно. У них нет людей, у них нет оружия, у них нет денег", — заявил Вэнс.

Он отметил, что Россия не должна была нападать на Украину, но обе воюющие стороны хотят положить конец войне. И роль США, по его словам, состоит в том, чтобы спросить Россию и Украину, что им нужно, чтобы затем "навязать настоящую дипломатию".

Отметим, бывший глава Белого дома и кандидат в президенты США от Республиканской партии Дональд Трамп с приближением даты выборов все чаще обвиняет президента Украины Владимира Зеленского в том, что он "никогда не должен был допустить начало войны" и, что затянул ее на слишком долгий период. Об этом пишет эксперт "The Washington Post" Аарон Блейк.

Аналитик отмечает, в понимании Трампа, Украина должна была пойти на переговоры с Россией.

"Любая сделка, даже самая плохая, была бы лучше, чем то, что мы имеем сейчас. Если бы они заключили плохую сделку, это было бы намного лучше", — заявил он.

Аарон Блейк обращает внимание, что Трамп меньше готов обвинять российского диктатора Владимира Путина в том, что тот начал полномасштабную войну, "нежели Зеленского в том, что тот не уступил".

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