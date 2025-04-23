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Келлог после переговоров с Ермаком заявил, что Украине пора начать слушаться Трампа

От США на переговорах в Лондоне был только спецпосланник Кит Келлог

сегодня, 22:54
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Лиля Воробьева

Специальный посланник президента США в Украине Кит Келлог провел встречу с руководителем Офиса президента Украины Андреем Ермаком. Переговоры прошли в положительном русле.

Келлог после переговоров с Ермаком заявил, что Украине пора начать слушаться Трампа

Кит Келлог (фото из открытых источников)

Об этом сообщил Келлог в соцсети X.

Он тонко намекнул, что Украина должна принять план Трампа

"Позитивные переговоры в Лондоне с руководителем ОП Андреем Ермаком. Пора двигаться вперед в соответствии с директивой президента Трампа об украинско-российской войне: остановить убийства, достичь мира и поставить Америку на первое место", — написал Келлог.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что в Белом доме заявили, что Зеленский двигается в "неправильном направлении" . Президент США Дональд Трамп разочарован темпами мирных переговоров по войне в Украине, а действия президента Украины Владимира Зеленского в этом процессе, по мнению Вашингтона, являются "движением в неправильном направлении". Об этом заявила представитель Белого дома Кэролайн Левитт, сообщает Reuters.

По ее словам, терпение президента Трампа "истощается".

"Он хочет сделать то, что правильно для мира. Он хочет видеть мир. Он хочет, чтобы убийства прекратились. Но для этого нужно, чтобы обе стороны войны этого действительно хотели. И, к сожалению, президент Зеленский, кажется, двигается в неправильном направлении", – заявила Левитт.

В то же время она подчеркнула, что президент США не просил Украину признавать Крым частью России:

"Как справедливо отметил президент Трамп, именно президент Обама в 2014 году разрешил России захватить Крым. Президент Трамп не просит Украину признавать Крым. Никто этого от них не требовал. Он просит, чтобы стороны сели за стол переговоров, признавая, что эта война слишком долго была жестокой. Для заключения хорошего соглашения обе стороны".



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Источник: https://x.com/generalkellogg/status/1915117917324427727
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