Специальный представитель президента США по украинскому вопросу Кит Келлог отверг обвинения России в том, что якобы США и Украина тормозят процесс мирных переговоров. Он назвал такие заявления абсолютно безосновательными и манипулятивными.

Кит Келлог. Фото: 24 Канал

В своем обращении на платформе Х Келлог подверг критике недавние высказывания пресс-секретаря Кремля Дмитрия Пескова, отметив, что они носят характер дезинформации.

"Недавние комментарии Пескова о состоянии переговоров являются орвелловскими. Утверждение России о том, что именно США и Украина тормозят мирные переговоры, безосновательны. Президент Трамп последовательно и непоколебимо настаивает на достижении прогресса для прекращения войны. Мы призываем к немедленному прекращению огня и переходу к непреодолимым переговорам для войны. медлить, бомбя гражданские цели в Украине", — написал Келлог.

Комментарии Пескова раздались на фоне затяжного конфликта, в котором Москва пытается переложить вину за торможение дипломатического процесса на другие стороны. Он заявил, что темпы мирных переговоров зависят от позиции Киева и роли США в качестве посредника. Однако международное сообщество наблюдает совсем другую картину.

Участники предварительных переговоров в Стамбуле, включая американских представителей, не достигли серьезного прорыва, хотя был согласован обмен тысячи пленных. Украина и США остаются сторонниками дипломатического урегулирования, однако Москва пока не готова согласиться на прекращение огня.

По оценкам аналитиков Института изучения войны (ISW), Кремль намеренно затягивает мирный процесс, используя время для продолжения наступательных действий на фронте.

Как уже писали "Комментарии", Председатель правления "Сбербанка" Герман Греф сделал тревожный прогноз по поводу экономического будущего России. По его словам, страна вступает в сложный период, сопровождаемый многочисленными вызовами и испытаниями для бизнеса и финансовой системы. Причинами таких сложностей называются значительные военные расходы, продолжающие давить на бюджет, высокая инфляция и сохранение повышенных процентных ставок