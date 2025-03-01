Кем на самом деле оказались Трамп и Вэнс: что наконец-то поняли в мире

При всем негативе, который влечет за собой словесная перепалка президентов Украины и США, в произошедшем есть по крайней мере один положительный момент – весь мир увидел, что на самом деле стоит за "фальшивым публичным дружелюбием" Дональда Трампа. Для Украины было бы хуже, если бы на Зеленского незаметно давили за закрытыми дверями. Как передает портал "Комментарии", об этом пишет обозреватель авторитетного журнала The Atlantic Дэвид Фрум.

Владимир Зеленский и Дональд Трамп. Фото: из открытых источников

"Трамп и Вэнс показали американцам и союзникам Америки свою приверженность к России и свою неприязнь к Украине в целом и к ее президенту в частности. Правда неприятная, но надо смотреть ей в глаза", — говорится в публикации.

Журналист отмечает, что ссора в Овальном кабинете опровергла любые утверждения о том, что администрация Трампа руководствуется интересами США, даже ошибочными. По мнению обозревателя, камеры показали, "личную ненависть" Трампа и Вэнса к Зеленскому, которая не имела ничего общего с отстаиванием американских интересов.

"И президент, и вице-президент показали возглавляемой США системе альянсов то, что ей необходимо было срочно знать: систему национальной безопасности Запада возглавляют два человека, которым нельзя доверять защиту союзников Америки, и которые глубоко сочувствуют самому агрессивному диктатору мира", — пишет Фрум.

Журналист отмечает, что союзникам Америки срочно нужен план Б для коллективной безопасности в мире, где администрация США отдает предпочтение Владимиру Путину, а не Зеленскому. Он напомнил, что во время первой каденции Трампа в его команде было много "нормальных" чиновников, которые удерживали его от самых больших безумств. Но на этот раз Трампу удалось навязать республиканцам собственный стиль руководства государством.

"Партия, которая поддерживает Трампа, обнажила свое лицо миру в Овальном кабинете. Никто, кто видел это лицо, никогда не забудет этого гротескного зрелища", — резюмирует автор публикации.

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