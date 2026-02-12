logo

Кем теперь ближайшие партнеры считают США: результаты опроса шокировали
НОВОСТИ

Кем теперь ближайшие партнеры считают США: результаты опроса шокировали

Новый опрос показал падение доверия к Америке в Германии, Франции, Великобритании и Канаде.

12 февраля 2026, 11:17
Автор:
avatar

Кравцев Сергей

Доверие США среди европейцев и канадцев падает: все больше граждан не считают Америку надежным союзником и сомневаются, что Соединенные Штаты разделяют их ценности или защищают демократию. Об этом свидетельствуют результаты исследования лондонской компании Public First, обнародованные Politico.

Кем теперь ближайшие партнеры считают США: результаты опроса шокировали

США. Фото: из открытых источников

В частности половина опрошенных в Германии и 57% в Канаде охарактеризовали США как ненадежного партнера. Во Франции доля скептиков вдвое превысила тех, кто считает Америку надежной, а в Великобритании 39% респондентов назвали США ненадежным союзником, тогда как только 35% выразили доверие.

Невысокой оказалась и оценка военной силы США. Большинство опрошенных во Франции и Германии не верят, что враги удерживаются от агрессии благодаря американскому потенциалу. В Британии за год доля тех, кто считает США эффективным сдерживающим фактором, упала на 10%.

Исследование также показало, что все большее число граждан не считают США близкими по ценностям. Лишь 17% французов согласились с тем, что Америка разделяет их принципы, а 50% немцев считают, что США не разделяют их ценности. Более 80% немцев сомневаются, что США действительно защищают демократию.

По словам руководителя Public First Себа Райда, еще год назад США воспринимались как ненадежный, но критически важный союзник. Теперь же доверие к трансатлантическому сдерживанию в рамках НАТО снижается. Ухудшение отношения аналитики связывают с политикой Дональда Трампа, дипломатическими спорами, торговыми конфликтами и громкими заявлениями американских чиновников в Европе.

Новая динамика подвергает сомнению роль США как гарантов безопасности и демократии на глобальной арене.

Новая динамика подвергает сомнению роль США как гарантов безопасности и демократии на глобальной арене.




Источник: https://www.politico.com/news/2026/02/11/poll-us-nato-alliances-00775984?utm_medium=twitter&utm_source=dlvr.it
