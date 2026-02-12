Ким тепер найближчі партнери вважають США: результати опитування шокували

Довіра до США серед європейців і канадців падає: все більше громадян не вважають Америку надійним союзником і сумніваються, що Сполучені Штати поділяють їхні цінності або захищають демократію. Про це свідчать результати дослідження лондонської компанії Public First, оприлюднені Politico.

США. Фото: із відкритих джерел

Зокрема, половина опитаних у Німеччині та 57% у Канаді охарактеризували США як ненадійного партнера. У Франції частка скептиків удвічі перевищила тих, хто вважає Америку надійною, а у Великій Британії 39% респондентів назвали США ненадійним союзником, тоді як лише 35% висловили довіру.

Невисокою виявилася і оцінка військової сили США. Більшість опитаних у Франції та Німеччині не вірять, що вороги стримуються від агресії завдяки американському потенціалу. У Британії за рік частка тих, хто вважає США ефективним фактором стримування, впала на 10%.

Дослідження також показало, що дедалі більше громадян не вважають США близькими за цінностями. Лише 17% французів погодилися з тим, що Америка поділяє їхні принципи, а 50% німців вважають, що США не поділяють їхні цінності. Понад 80% німців сумніваються, що США дійсно захищає демократію.

За словами керівника Public First Себа Райда, ще рік тому США сприймалися як "ненадійний, але критично важливий союзник". Нині ж довіра до трансатлантичного стримування в межах НАТО знижується. Погіршення ставлення аналітики пов’язують із політикою Дональда Трампа, дипломатичними суперечками, торговельними конфліктами та гучними заявами американських чиновників у Європі.

Нова динаміка ставить під сумнів роль США як гарантів безпеки та демократії на глобальній арені.

