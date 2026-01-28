Киев отвергает гарантии безопасности США: что произошло

Украина не намерена принимать "бессмысленные" гарантии безопасности со стороны Соединенных Штатов. Об этом заявила посол Украины в НАТО Алёна Гетманчук в авторской статье для The Telegraph. По ее словам, в отличие от 2015 года и Минских соглашений, сегодня защита от будущего российского вторжения рассматривается Киевом как неотъемлемая часть любого мирного урегулирования.

Гарантии безопасности для Украины. Фото: из открытых источников

Гетманчук подчеркнула, что пережитый опыт сделал украинцев крайне осторожными в вопросе гарантий.

"Они не собираются принимать еще одно пустое предложение, каким бы красиво упакованным оно ни выглядело под видом “гарантий безопасности”", — отметила дипломат.

Как пишет The Telegraph, в Европе завершается разработка планов по созданию сил быстрого реагирования, которые могли бы применить военную силу в случае нарушения Россией условий возможного прекращения огня. Предполагается участие европейских подразделений и техники, размещенных как на территории Украины, так и за ее пределами, а также украинских вооруженных сил. При этом обсуждение конкретных условий, при которых должен срабатывать такой механизм, все еще продолжается.

Согласно источникам издания, концепция предусматривает поэтапную реакцию: сначала действует Украина, при необходимости к ней присоединяются европейские силы, а затем возможна поддержка со стороны США.

Ранее президент Владимир Зеленский рассчитывал подписать соответствующее соглашение с Дональдом Трампом на Всемирном экономическом форуме в Давосе, однако позиция Вашингтона изменилась. Новые требования, по данным The Telegraph, фактически означают согласие Киева на мирное соглашение, которое может предусматривать передачу части Донбасса параллельно с договоренностями о безопасности.

Несмотря на опасения европейских чиновников, украинские источники подчеркивают: Киев не воспринимает это как прямое давление. Скорее речь идет о попытке США ускорить переговоры после первых прямых контактов между Украиной и Россией в Абу-Даби. Однако территориальный вопрос по-прежнему остается тупиковым, и ни одна из сторон пока не готова идти на уступки.

