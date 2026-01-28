Київ відкидає гарантії безпеки США: що сталося

Україна не має наміру приймати безглузді гарантії безпеки з боку Сполучених Штатів. Про це заявила посол України в НАТО Олена Гетьманчук в авторській статті The Telegraph. За її словами, на відміну від 2015 року та Мінських угод, сьогодні захист від майбутнього російського вторгнення розглядається Києвом як невід'ємна частина будь-якого мирного врегулювання.

Гарантії безпеки для України. Фото: з відкритих джерел

Гетьманчук наголосила, що пережитий досвід зробив українців вкрай обережними щодо гарантій.

"Вони не збираються приймати ще одну порожню пропозицію, якою б гарно упакованою вона не виглядала б під виглядом “гарантій безпеки”", — зазначила дипломат.

Як пише The Telegraph, у Європі завершується розробка планів створення сил швидкого реагування, які могли б застосувати військову силу в разі порушення Росією умов можливого припинення вогню. Передбачається участь європейських підрозділів та техніки, які розміщені як на території України, так і за її межами, а також українських збройних сил. При цьому обговорення конкретних умов, за яких має спрацьовувати такий механізм, продовжується.

Згідно з джерелами видання, концепція передбачає поетапну реакцію: спочатку діє Україна, за потреби до неї приєднуються європейські сили, а потім можлива підтримка США.

Раніше президент Володимир Зеленський розраховував підписати відповідну угоду з Дональдом Трампом на Всесвітньому економічному форумі у Давосі, проте позиція Вашингтона змінилася. Нові вимоги, за даними The Telegraph, фактично означають згоду Києва на мирну угоду, яка може передбачати передачу частини Донбасу паралельно до домовленостей про безпеку.

Незважаючи на побоювання європейських чиновників, українські джерела наголошують: Київ не сприймає це як прямий тиск. Швидше йдеться про спробу США прискорити переговори після перших прямих контактів між Україною та Росією в Абу-Дабі. Однак територіальне питання, як і раніше, залишається глухим, і жодна зі сторін поки не готова йти на поступки.

