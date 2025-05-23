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Ким Чен Ын может устроить свою «СВО»: какое решение по Южной Корее готовит Трамп

WSJ пишет о том, что у Трампа рассматривают вывод тысяч военных из Южной Кореи

сегодня, 08:04
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Кравцев Сергей

В Белом доме всерьез рассматривают возможность вывода нескольких тысяч американских военных из Южной Кореи в рамках неформального пересмотра политики в отношении Северной Кореи (КНДР). Об этом сообщает The Wall Street Journal, со ссылкой на источники в Пентагоне. 

Ким Чен Ын может устроить свою «СВО»: какое решение по Южной Корее готовит Трамп

США. Фото: из открытых источников

В публикации говорится, что одним из вариантов, над которым работает оборонное ведомство, заключается в выводе из Южной Кореи около 4500 военных. Их могут передислоцировать в другие места в Индо-Тихоокеанском регионе, в частности – на Гуам. При этом это лишь одна из нескольких идей, и предложение еще не попало на стол Трампа.

Представитель Пентагона, отвечая на вопрос о потенциальном выводе войск, сказал, что пока не прозвучало политических заявлений сложно говорить о тех или иных шагах. Министерство обороны Южной Кореи отказалось от комментариев.

СМИ отмечает, сейчас в Южной Корее находится около 28 500 американских военнослужащих. Трамп заинтересовался возможностью сокращения контингента еще во время своего первого президентского срока. Однако командиры, которые руководят американскими войсками в Азии, предостерегают от такого шага, поскольку это поставит под угрозу способность США победить Северную Корею и в других возможных конфликтах с Китаем и Россией, которые могут возникнуть в регионе.

Военное присутствие США в регионе рассматривается как сдерживающий фактор против возобновления войны на Корейском полуострове. В прошлом году КНДР отказалась от многолетней политики мирного воссоединения и объявила Сеул своим главным врагом.

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Источник: https://www.wsj.com/world/asia/u-s-considers-withdrawing-thousands-of-troops-from-south-korea-725a6514?mod=hp_lead_pos6
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