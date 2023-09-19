Кирби рассказал, что Байден хочет услышать от Зеленского

Президент США Джо Байден хочет непосредственно услышать от президента Украины Владимира Зеленского – как развивается украинское контрнаступление и есть ли прогресс. Как передает портал "Комментарии", такое заявление во время брифинга сделал координатор Совета нацбезопасности Белого дома Джон Кирби, пишет "Укринформ".

Джо Байден. Фото: из открытых источников

"Президент (Ред. – Джо Байден) с нетерпением ждет, чтобы услышать от Президента Зеленского об украинском контрнаступлении, а также прогресс, которого они достигают – своего рода его собственную оценку того, как выглядит ситуация на поле боя", – рассказал Джон Кирби.

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По его словам, со своей стороны глава Белого дома хочет напомнить Зеленскому, что Вашингтон не поменяет своей позиции и будет оставаться с украинским народом вместе столько, сколько это потребуется, поддержка в финансовом и военном плане не будет прекращаться.

Кирби также обратил внимание на то, что переговоры Байдена и Зеленского пройдут в "критически важное время", потому что Украина продолжает свое контрнаступление, идет ожесточенная война, при этом Москва пытается объединиться с Пхеньяном и другими тоталитарными режимами. В то же время цивилизованный мир объединяется вокруг Украины и ее борьбы.

Читайте также на портале "Комментарии" — президент Украины Владимир Зеленский на этой неделе отправился в Нью-Йорк, где состоится очередная Генассамблея ООН, а также заседание Совбеза ООН. Свою встречу с ним уже подтвердил президент Польши Анджей Дуда, с которым Зеленский будет пытаться решить разногласия по поводу экспорта украинского продовольствия. Запланированы также переговоры украинского лидера с президентом США Джо Байденом 21 сентября в Вашингтоне. Каковы ожидания от этого визита Зеленского? Издание "Комментарии" с этим вопросом обратилось к экспертам.



