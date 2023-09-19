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Кирби рассказал, что Байден хочет услышать от Зеленского

Джон Кирби заявил, что Байден хочет услышать от Зеленского о ситуации на поле боя

сегодня, 07:35
Автор:
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Кравцев Сергей
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Президент США Джо Байден хочет непосредственно услышать от президента Украины Владимира Зеленского – как развивается украинское контрнаступление и есть ли прогресс. Как передает портал "Комментарии", такое заявление во время брифинга сделал координатор Совета нацбезопасности Белого дома Джон Кирби, пишет "Укринформ".

Кирби рассказал, что Байден хочет услышать от Зеленского

Джо Байден. Фото: из открытых источников

"Президент (Ред. – Джо Байден) с нетерпением ждет, чтобы услышать от Президента Зеленского об украинском контрнаступлении, а также прогресс, которого они достигают – своего рода его собственную оценку того, как выглядит ситуация на поле боя", – рассказал Джон Кирби.


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По его словам, со своей стороны глава Белого дома хочет напомнить Зеленскому, что Вашингтон не поменяет своей позиции и будет оставаться с украинским народом вместе столько, сколько это потребуется, поддержка в финансовом и военном плане не будет прекращаться.

Кирби также обратил внимание на то, что переговоры Байдена и Зеленского пройдут в "критически важное время", потому что Украина продолжает свое контрнаступление, идет ожесточенная война, при этом Москва пытается объединиться с Пхеньяном и другими тоталитарными режимами. В то же время цивилизованный мир объединяется вокруг Украины и ее борьбы.

Читайте также на портале "Комментарии" — президент Украины Владимир Зеленский на этой неделе отправился в Нью-Йорк, где состоится очередная Генассамблея ООН, а также заседание Совбеза ООН. Свою встречу с ним уже подтвердил президент Польши Анджей Дуда, с которым Зеленский будет пытаться решить разногласия по поводу экспорта украинского продовольствия. Запланированы также переговоры украинского лидера с президентом США Джо Байденом 21 сентября в Вашингтоне. Каковы ожидания от этого визита Зеленского? Издание "Комментарии" с этим вопросом обратилось к экспертам.




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