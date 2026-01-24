Китай и РФ больше не главная угроза: о чем говорит новая стратегия нацзащиты США

Министерство обороны США обнародовало новую Стратегию национальной обороны на 2026 год, в которой главный акцент сделан на защите американской территории. Об этом сообщает AFP.

Пентагон. Фото: из открытых источников

В то же время, документ предусматривает более ограниченную военную поддержку союзников в Европе и других регионах мира.

В стратегии отмечается, что на фоне сосредоточения Вооруженных сил США на внутренней безопасности и в Индо-Тихоокеанском регионе основная ответственность за собственную оборону ляжет на партнеров Вашингтона. Американская помощь, хоть и будет оставаться "критически важной", будет существенно сокращена.

Новая Национальная оборонная стратегия существенно отличается от предыдущей, принятой при администрации Джо Байдена.

Если раньше Китай определялся как главный вызов для США, а Россия – как "острая угроза", то сейчас Пентагон призывает к "почтительным отношениям" с Пекином, не упоминая Тайвань. Угроза со стороны России в документе названа "постоянной, но управляемой", прежде всего касающейся восточного фланга НАТО.

Особое внимание стратегия уделяет безопасности границ. Администрация Дональда Трампа критикует предыдущую власть за пренебрежение этим направлением, увязывая его с нелегальной миграцией и наркотрафиком. В документе подчеркивается, что Пентагон сосредоточится на закрытии границ, противодействии "формам вторжения" и депортации нелегальных мигрантов.

В отличие от предыдущей стратегии, в NDS 2026 не упоминается климатическая угроза. США декларируют намерение восстановить военное доминирование в Западном полушарии для защиты собственных интересов и ключевых регионов. В Белом доме подчеркивают: по "доктрине Трампа" Соединенные Штаты будут действовать как сверхдержава, без компромиссов в вопросах национальной безопасности.

