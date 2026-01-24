logo_ukra

Головна Новини Світ США Китай та РФ більше не головна загроза: про що говорить нова стратегія нацоборони США
commentss НОВИНИ Всі новини

Китай та РФ більше не головна загроза: про що говорить нова стратегія нацоборони США

Нова оборонна стратегія Вашингтона передбачає пріоритет внутрішньої безпеки й стриманіший підхід до Європи, Китаю та Росії

24 січня 2026, 14:55
Автор:
avatar

Кравцев Сергей

Міністерство оборони США оприлюднило нову Стратегію національної оборони на 2026 рік, у якій головний акцент зроблено на захисті американської території. Про це повідомляє AFP. 

Китай та РФ більше не головна загроза: про що говорить нова стратегія нацоборони США

Пентагон. Фото: з відкритих джерел

Водночас документ передбачає більш обмежену військову підтримку союзників у Європі та інших регіонах світу.

У стратегії зазначається, що на тлі зосередження Збройних сил США на внутрішній безпеці та Індо-Тихоокеанському регіоні основна відповідальність за власну оборону ляже на партнерів Вашингтона. Американська допомога, хоча й залишатиметься "критично важливою", буде суттєво скорочена.

Нова Національна оборонна стратегія суттєво відрізняється від попередньої, ухваленої за адміністрації Джо Байдена. 

Якщо раніше Китай визначався як головний виклик для США, а Росія — як "гостра загроза", то нині Пентагон закликає до "шанобливих відносин" з Пекіном, не згадуючи Тайвань. Загрозу з боку Росії у документі названо "постійною, але керованою", такою, що насамперед стосується східного флангу НАТО.

Особливу увагу стратегія приділяє безпеці кордонів. Адміністрація Дональда Трампа критикує попередню владу за нехтування цим напрямом, пов’язуючи його з нелегальною міграцією та наркотрафіком. У документі підкреслюється, що Пентагон зосередиться на закритті кордонів, протидії "формам вторгнення" та депортації нелегальних мігрантів.

На відміну від попередньої стратегії, у NDS 2026 не згадується кліматична загроза. Натомість США декларують намір відновити військове домінування в Західній півкулі задля захисту власних інтересів і ключових регіонів. У Білому домі наголошують: за "доктриною Трампа" Сполучені Штати діятимуть як наддержава, без компромісів у питаннях національної безпеки.

Читайте також на порталі "Коментарі" — у США розкрили хитрий план Путіна: як Москва тисне на Трампа та зриває переговори про мир.




Джерело: https://www.afp.com/
