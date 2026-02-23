Китай распродает, Британия скупает: кто на самом деле финансирует долг США

Мировая карта владельцев американского госдолга стремительно меняется. Согласно инфографике о динамике вложений в государственные облигации США за период с ноября 2024 по ноябрь 2025 года, Китай стал крупнейшим продавцом US Treasuries, в то время как Великобритания вошла в число лидеров по наращиванию инвестиций.

Госдолг США. Фото: из открытых источников

Пекин существенно сократил объем своих вложений в американские ценные бумаги, возглавив список стран, уменьшающих долю в госдолге США. Аналитики связывают это как с геополитическим напряжением между двумя государствами, так и с внутренними финансовыми потребностями КНР.

Великобритания продемонстрировала противоположную тенденцию. Лондон стал одним из крупнейших покупателей американских облигаций, нарастив вложения более чем на 120 млрд долларов. Значительное увеличение также зафиксировали Бельгия и Япония, традиционно остающаяся одним из ключевых иностранных кредиторов США.

В общем, иностранные инвесторы владеют примерно четвертью всего государственного долга Соединенных Штатов. В то же время, часть финансовых центров, в частности Великобритания и Бельгия, часто аккумулируют бумаги от имени других стран и фондов, что затрудняет точное определение конечных владельцев.

Таким образом пока Китай постепенно сокращает свое присутствие в финансировании американского долга, европейские финансовые хабы укрепляют позиции, перераспределяя глобальные потоки капитала вокруг крупнейшей экономики мира.

