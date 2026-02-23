Китай розпродає, Британія скуповує: хто насправді фінансує борг США

Світова карта власників американського держборгу стрімко змінюється. Згідно з інфографікою про динаміку вкладень у державні облігації США за період з листопада 2024 по листопад 2025 року, Китай став найбільшим продавцем U.S. Treasuries, тоді як Велика Британія увійшла до числа лідерів із нарощування інвестицій.

Держборг США. Фото: з відкритих джерел

Пекін суттєво скоротив обсяг своїх вкладень у американські цінні папери, очоливши список країн, що зменшують частку в держборзі США. Аналітики пов’язують це як із геополітичним напруженням між двома державами, так і з внутрішніми фінансовими потребами КНР.

Натомість Велика Британія продемонструвала протилежну тенденцію. Лондон став одним із найбільших покупців американських облігацій, наростивши вкладення більш ніж на 120 млрд доларів. Значне збільшення також зафіксували Бельгія та Японія, яка традиційно залишається одним із ключових іноземних кредиторів США.

Загалом іноземні інвестори володіють приблизно чвертю всього державного боргу Сполучених Штатів. Водночас частина фінансових центрів, зокрема Велика Британія та Бельгія, часто акумулюють папери від імені інших країн та фондів, що ускладнює точне визначення кінцевих власників.

Таким чином, поки Китай поступово скорочує свою присутність у фінансуванні американського боргу, європейські фінансові хаби зміцнюють позиції, перерозподіляючи глобальні потоки капіталу навколо найбільшої економіки світу.

