logo

BTC/USD

67114.17

ETH/USD

2624.59

LTC/USD

71.00

USD/UAH

41.45

EUR/UAH

45.50

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Мир США Китай сделал свой выбор в войне: в США выступили с решительным заявлением
commentss НОВОСТИ Все новости

Китай сделал свой выбор в войне: в США выступили с решительным заявлением

США критикуют Китай за поддержку России в войне на Украине.

сегодня, 09:02
Поделитесь публикацией:
Автор:
avatar

Slava Kot

Нейтральная позиция по поводу войны в Украине о которой постоянно заявляет Китай, является лишь видимостью, ведь Пекин активно поддерживает Россию. Об этом заявила постоянная представительница США при НАТО Джулиан Смит, указавшая на разницу в официальных заявлениях КНР и фактах поддержки РФ.

Китай сделал свой выбор в войне: в США выступили с решительным заявлением

Джулиан Смит. Фото: Stephanie Lecocq/EPA-EFE

Представительница США при НАТО Джулиан Смит выступила на брифинге с критикой отношения Китая к войне в Украине, в частности, из-за поддержки режима российского диктатора Владимира Путина. По ее словам, Китай пытается убедить мир, что якобы занимает нейтральный статус войны в Украине, однако реальность оказывается иной.

"Но на самом деле Китай избрал сторону. Своим большим пальцем он склонил весы в поддержку России в ее войне в Украине и предоставляет россиянам длинный список компонентов двойного назначения, позволяющих совершать нападения на украинских гражданских и военных", – сказала Смит.

Американская дипломатка подчеркнула, что США и партнеры не были введены в заблуждение сообщениями из КНР и призывают Китай отказаться от "от поддержки того, что Россия делает в Украине".

Также Джулиан Смит указала на обеспокоенность сотрудничеством КНДР с РФ.

"Подобным образом мы обеспокоены тем, что мы видим факты предоставления России от КНДР ракет, боеприпасов – тысячи грузовых контейнеров, наполненных боеприпасами", — заявила дипломатка.

По ее словам, США и партнеры преследуют предприятия и лиц, которые осуществляют транзит вооружения из Северной Кореи в Россию и будут пытаться его остановить.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что в КНДР провели большую мобилизацию и привлекли в армию более миллиона северокорейцев для "священной войны".

Также "Комментарии" писали о том, что Россия может прорвать украинский фронт благодаря солдатам КНДР.



Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://www.state.gov/online-press-briefing-with-ambassador-julianne-smith-u-s-permanent-representative-to-nato-5/
Теги:

Новости

Все новости