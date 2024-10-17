Китай сделал свой выбор в войне: в США выступили с решительным заявлением

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Slava Kot
Нейтральная позиция по поводу войны в Украине о которой постоянно заявляет Китай, является лишь видимостью, ведь Пекин активно поддерживает Россию. Об этом заявила постоянная представительница США при НАТО Джулиан Смит, указавшая на разницу в официальных заявлениях КНР и фактах поддержки РФ.
Джулиан Смит. Фото: Stephanie Lecocq/EPA-EFE
Представительница США при НАТО Джулиан Смит выступила на брифинге с критикой отношения Китая к войне в Украине, в частности, из-за поддержки режима российского диктатора Владимира Путина. По ее словам, Китай пытается убедить мир, что якобы занимает нейтральный статус войны в Украине, однако реальность оказывается иной.
Американская дипломатка подчеркнула, что США и партнеры не были введены в заблуждение сообщениями из КНР и призывают Китай отказаться от "от поддержки того, что Россия делает в Украине".
Также Джулиан Смит указала на обеспокоенность сотрудничеством КНДР с РФ.
По ее словам, США и партнеры преследуют предприятия и лиц, которые осуществляют транзит вооружения из Северной Кореи в Россию и будут пытаться его остановить.
Ранее портал "Комментарии" сообщал, что в КНДР провели большую мобилизацию и привлекли в армию более миллиона северокорейцев для "священной войны".
Также "Комментарии" писали о том, что Россия может прорвать украинский фронт благодаря солдатам КНДР.
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