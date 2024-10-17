Китай сделал свой выбор в войне: в США выступили с решительным заявлением

Нейтральная позиция по поводу войны в Украине о которой постоянно заявляет Китай, является лишь видимостью, ведь Пекин активно поддерживает Россию. Об этом заявила постоянная представительница США при НАТО Джулиан Смит, указавшая на разницу в официальных заявлениях КНР и фактах поддержки РФ.



Джулиан Смит. Фото: Stephanie Lecocq/EPA-EFE

Представительница США при НАТО Джулиан Смит выступила на брифинге с критикой отношения Китая к войне в Украине, в частности, из-за поддержки режима российского диктатора Владимира Путина. По ее словам, Китай пытается убедить мир, что якобы занимает нейтральный статус войны в Украине, однако реальность оказывается иной.

"Но на самом деле Китай избрал сторону. Своим большим пальцем он склонил весы в поддержку России в ее войне в Украине и предоставляет россиянам длинный список компонентов двойного назначения, позволяющих совершать нападения на украинских гражданских и военных", – сказала Смит.

Американская дипломатка подчеркнула, что США и партнеры не были введены в заблуждение сообщениями из КНР и призывают Китай отказаться от "от поддержки того, что Россия делает в Украине".

Также Джулиан Смит указала на обеспокоенность сотрудничеством КНДР с РФ.

"Подобным образом мы обеспокоены тем, что мы видим факты предоставления России от КНДР ракет, боеприпасов – тысячи грузовых контейнеров, наполненных боеприпасами", — заявила дипломатка.

По ее словам, США и партнеры преследуют предприятия и лиц, которые осуществляют транзит вооружения из Северной Кореи в Россию и будут пытаться его остановить.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что в КНДР провели большую мобилизацию и привлекли в армию более миллиона северокорейцев для "священной войны".

Также "Комментарии" писали о том, что Россия может прорвать украинский фронт благодаря солдатам КНДР.