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Кравцев Сергей
Украина направила свой план по прекращению огня в Украине. Журналисты Telegraph узнали подробности документа из пяти пунктов.
Владимир Зеленский и Дональд Трамп. Фото: из открытых источников
В публикации говорится, что подробная информация о пятипунктном пакете требований Киева была предоставлена изданию The Telegraph, "из которого следует, что по-прежнему сохраняются серьезные разногласия с американским планом из семи пунктов, который появился на этой неделе".
Детали условий, выдвигаемых Украиной, были раскрыты в плане из пяти пунктов, который, по словам президента Украины Владимира Зеленского, находится на столе у Трампа.
Досье по требованиям, с которым ознакомилась The Telegraph, ясно показывает, что Украина делает ставку на то, чтобы устранить любое официальное международное признание российского суверенитета над Крымом или другими оккупированными территориями.
Пункты один и два фокусируются на формулировке любого мирного соглашения как "основанного на международном праве, а не на капитуляции", с особым предупреждением о возможном вторжении Китая на Тайвань.
Авторы публикации отметили, что третий пункт плана похож на попытку отобрать у Трампа контроль над переговорами и вернуть Украину в центр мирного процесса.
Четвертый пункт служит предупреждением как для США, так и для НАТО, что разрешение России контролировать Крым позволяет ей в дальнейшем представлять угрозу не только Украине, но и таким черноморским союзникам, как Турция, Румыния и Болгария.
Пятый и последний пункт прямо демонстрирует, что России нельзя позволять использовать сделку для ограничения численности вооруженных сил или оборонно-промышленной базы Украины.
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