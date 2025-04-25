Ключевые пункты мирного плана, который Киев отправил Трампу после встречи в Лондоне

Украина направила свой план по прекращению огня в Украине. Журналисты Telegraph узнали подробности документа из пяти пунктов.

Владимир Зеленский и Дональд Трамп. Фото: из открытых источников

В публикации говорится, что подробная информация о пятипунктном пакете требований Киева была предоставлена изданию The Telegraph, "из которого следует, что по-прежнему сохраняются серьезные разногласия с американским планом из семи пунктов, который появился на этой неделе".

"В основе требований лежит настойчивое требование о том, чтобы Крым — украинская земля, аннексированная войсками главы Кремля Владимира Путина в 2014 году — официально не признавался российской территорией", — говорится в статье.

Детали условий, выдвигаемых Украиной, были раскрыты в плане из пяти пунктов, который, по словам президента Украины Владимира Зеленского, находится на столе у Трампа.

Досье по требованиям, с которым ознакомилась The Telegraph, ясно показывает, что Украина делает ставку на то, чтобы устранить любое официальное международное признание российского суверенитета над Крымом или другими оккупированными территориями.

Пункты один и два фокусируются на формулировке любого мирного соглашения как "основанного на международном праве, а не на капитуляции", с особым предупреждением о возможном вторжении Китая на Тайвань.

"Они также подчеркивают важность четких "гарантий безопасности" как цены за любое перспективное мирное соглашение, в рамках которого Украина уступит территорию России, пусть даже на временной основе", — раскрывают детали журналисты.

Авторы публикации отметили, что третий пункт плана похож на попытку отобрать у Трампа контроль над переговорами и вернуть Украину в центр мирного процесса.

Четвертый пункт служит предупреждением как для США, так и для НАТО, что разрешение России контролировать Крым позволяет ей в дальнейшем представлять угрозу не только Украине, но и таким черноморским союзникам, как Турция, Румыния и Болгария.

Пятый и последний пункт прямо демонстрирует, что России нельзя позволять использовать сделку для ограничения численности вооруженных сил или оборонно-промышленной базы Украины.

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