Ключевые выводы от первых заявлений Трампа, как президента США: что они означают для Украины

Дональд Трамп официально стал 47-м президентом США и уже успел сделать ряд заявлений, активно обсуждаемых СМИ. В частности, новый президент США подтвердил, что война между РФ и Украиной должна завершиться как можно "скорее". И рассказал о планах встретиться с российским диктатором Владимиром Путиным после того, как соответствующие переговоры будут налажены. При этом многих удивило то, что во время своего выступления президент вспомнил Панаму, Китай, Мексику, Израиль и даже Марс, но Украина и Россия остались без внимания. Какие выводы можно сделать от первых заявлений Трампа как нового президента США и его администрации? Что они значат для Украины? Издание "Комментарии" с этими вопросами обратилось к экспертам.

Дональд Трамп. Фото: из открытых источников

Создается впечатление, что ломать будут всех

Профессор кафедры политических наук КНУ им. Шевченко, политолог Анна Малкина отметила, что инаугурационная речь Дональда Трампа стала декларацией о решительных намерениях и тон ее был соответствующим.

"Кроме центрального лозунга "Сделаем Америку снова великой", который не нов в речах американских президентов, в выступлении Трампа можно обратить внимание на несколько моментов. Во-первых, очень детальное описание ближайших шагов по внутренней политике – миграция, инфляция, гендер, свобода слова и очень размытые формулировки относительно внешней политики. Ведь формулировки, что Америку снова начнут уважать – это не о конкретике, а о желаемом результате. Сложилось впечатление, что в реальности у команды Трампа есть картинка желаемого, но отсутствует программа инструментов и их последовательности. Во-вторых, Дональд Трамп ни разу не упомянул об Украине (и не пригласил на инаугурацию украинского президента). Это удивляет, ведь в президентской кампании Украина была одной из центральных тем, эту тему использовали оба кандидата: и Камала Гарис, и Дональд Трамп. Украины никогда не было так много в американской предвыборной кампании", – отметила Анна Малкина.

В-третьих, добавляет эксперт, Дональд Трамп не только не упомянул Украину, но и европейских союзников, например Германию, Францию, Италию или Великобританию. Или просто Европейский союз. Однако вспомнил колонизацию Марса, чем очень порадовал Илона Маска.

"Из этих нескольких особенностей речи можно сделать условные выводы. Инаугурационная речь президента – это кропотливая работа большой команды спичрайтеров разного направления специализации, каждое слово, каждый акцент выверены и проверены. Конкретность и радикальность действий по решению проблем внутренней политики могут быть экстраполированы на геополитические вопросы. Решительно бороться с нелегальной миграцией на территории США Трамп может, а закончить войны и победить диктатуру – нет. Но в речи дается намек, что добиваться этой цели он будет также решительными методами. Пока сложно сказать, чего ждать именно нам. Создается впечатление, что ломать будут всех, особых симпатий у Трампа нет. Небольшой повод для оптимизма содержит заявление Трампа о снятии ограничений на добычу американской нефти и газа, "drill, baby, drill", что может стать последним гвоздем в крышку гроба российской экономики. Но это единственный приятный момент, который мне удалось найти в речи 47-го президента", – подытожила политолог.

Трамп не хочет спешить с какими-нибудь выводами

Политолог, преподаватель Киевского национального университета (КНУ) имени Тараса Шевченко, эксперт по международной политике Петр Олещук отметил, что Дональд Трамп говорил о том, что для него остается завершение войны в Украине одним из приоритетов, но об этом он действительно говорил уже после инаугурационной речи в ходе которой Украину не упомянул.

"Я думаю, что это связано с тем, что Дональд Трамп хочет сначала поговорить с Путиным, выяснить его позиции и уже исходя из этого исходя из официального диалога с Россией выстраивать свою стратегию. Поэтому он не хочет что-либо обещать, пока он не определится с дальнейшими шагами. Трамп уже говорил, что Россия очень многое теряет. Страна-агрессор теряет экономически, теряет солдат. Соответственно, продолжение войны приведет к развалу России и Трамп считает, что это достаточный аргумент для того, чтобы Путин захотел завершить войну. Как он будет реагировать, если, например, Путин так не считает и склоняется к мнению, что у него все прекрасно и совершать войну он может только на основе выполнения его условий, сказать трудно. Но очевидно, что Трамп сначала хочет провести встречи лично, поговорить со всеми участниками и уже потом на основе этого делать какие-либо последующие заявления", – отметил Петр Олещук.

По его словам, таков подход у Трампа. Он, очевидно, базируется на его собственных убеждениях по поводу эффективных переговоров, которые он излагал в собственных книгах на эту тему.

"Неудивительно, что Трамп в своей речи упомянул Панаму, Мексику, ведь здесь он имеет полное понимание. Относительно Украины у нового президента США какого-либо понимания пока нет. Потому он не хочет спешить с какими-то заявлениями, хотя о завершении войны он продолжает говорить и дальше", – констатировал эксперт.

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