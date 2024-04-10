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Коалиция преступников работает над уничтожением Украины. В США назвали просчеты Байдена

Президент США Джо Байден не имеет собственной стратегии победы Украины и не делает ничего, чтобы разработать ее совместно с Киевом, заявил в статье для журнала The Atlantic аналитик Элиот Коэн

сегодня, 17:51
Автор:
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Ткачик Олеся
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Президент Соединенных Штатов Джо Байден также виноват в том, что Украина и ее Силы обороны испытывают острую нехватку оружия на фронте, утверждает аналитик Центра стратегических и международных исследований Элиот Коэн.

Коалиция преступников работает над уничтожением Украины. В США назвали просчеты Байдена

Джо Байден

Эксперт подчеркивает, что в начале третьего года военного конфликта положение для Украины "не очень обнадеживающее", ведь российские войска продвигаются вперед, а российские дроны и ракеты наносят удары по украинской энергетике и гражданской инфраструктуре.

При этом Коэн подчеркнул, что украинцы несут потери не из-за того, что не хотят бороться с агрессором, а из-за отсутствия необходимых боеприпасов. В таких обстоятельствах, добавил эксперт, будущее для страны выглядит совсем не радужно.

В статье Коэна отмечается, что "коалиция преступников" в составе России, Ирана, Северной Кореи и Китая работает все активнее над уничтожением Украины. И даже при больших потерях и неспособности развернуть производство современной бронетехники страна-агрессор Россия уже почувствовала, что "течение битвы переворачивается в ее пользу", подчеркнул эксперт.

По его мнению, для Украины решающее значение имеет судьба новой программы американской военной помощи, застрявшей в Конгрессе. При этом даже некоторые республиканцы признают, что часть их коллег подверглась влиянию российской пропаганды. Однако, добавил эксперт, администрация Байдена тоже несет ответственность за данную ситуацию.

Автор указывает, что у Байдена нет собственной стратегии победы для Украины и он не пытается сотрудничать со страной, чтобы разработать такую стратегию. Он также не смог объяснить американскому народу, почему война в Украине настолько важна для США.

"Обещания администрации быть с Украиной сколько угодно – бесполезны"
, – заявил Коэн.

Он подчеркнул, что Соединенные Штаты неоднократно сомневались в поставках Украине современного оружия в необходимом количестве и с необходимой скоростью. Это привело к тому, что была упущена возможность для первого контрудара Украины летом и осенью 2022 года.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, что в США считают , что виновным в проигрыше Украины в войне будет именно Майк Джонсон.




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Источник: https://www.theatlantic.com/international/archive/2024/04/kyiv-spring-ukraine-military-aid/678013/
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Ігор

сегодня, 17:07

Нова програма допомоги, якщо і буде прийнята, буде мати вирішальне значення тільки на один рік. А далі? Як у 21 столітті примудрились влізти в Пекло і втрутитись у кризу між чортами? Невже настільки легко, руками кількох недоумків: авантюристів маразматиків корумпованих клоунів гопників нацистів терористів ..., втягнути світ у катастрофу?


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