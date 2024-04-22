Когда американская помощь поступит в Украину. В Госдепе ответили

На встрече с украинскими журналистами Джеймс О'Брайен сообщил, что военная помощь от Соединенных Штатов в Украине будет очень скоро. По его словам, она будет отправлена, как только будут завершены все необходимые работы в Сенате, а также президент Джо Байден подпишет законопроект о выделении помощи Украине в размере 61 млрд долларов.

Украина и США

При этом О'Брайен заявил, что США предоставят Украине существенную помощь, которая нужна Силам обороны, чтобы добиться успеха на поле боя.

Кроме того, он обратил внимание, что в законопроекте о выделении помощи Украине есть пункт, в частности, и об усилении противовоздушной помощи. По его словам, речь идет не только о передаче ЗРК Patriot. Он добавил, что речь идет также о системах, предназначенных для уничтожения беспилотников, медленных ракет и других средств, которыми страна-агрессор Россия пытается атаковать Украину.

"Итак, будут средства, которые помогут в этом",

– подчеркнул представитель Госдепа.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, что, по мнению украинских экспертов, уже во вторник 23 апреля соответствующее решение о предоставлении помощи Украине проголосуют в Сенате. Сразу после этого законопроект подпишет президент Джо Байден. То есть помощь в Украину может поступить очень и очень оперативно. Кстати, президент Владимир Зеленский после заседания Ставки сообщил , что ситуация на фронте обостряется, поскольку страна-агрессор хочет одержать хоть какие-то победы на фронте до 9 мая. Именно поэтому глава Украины призвал западных партнеров немедленно предоставить Украине оружие, которое ей необходимо.