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Когда появиться эффективна против новых мутаций коронавируса вакцина

Новая вакцина, эффективная против новых мутаций коронавируса, будет разрабатываться до лета

сегодня, 21:56
Автор:

Козлова Альбіна
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Когда появиться эффективна против новых мутаций коронавируса вакцина

Над новой вакциной будут работать ученые, фото из открытых источников

Для того чтобы разработать новую вакцину американским компаниям нужно по меньшей мере 100 дней. Об этом сообщил в Twitter Энди Славитт, что ранее был советником рабочей группы по борьбе с пандемией в Белом доме.

По его словам, если ученые и биотехнологи начнут работать с декабря, то к лету следующего года смогут выпустить новые вакцины, которые будут эффективны против мутированного вируса, в том числе от штамма коронавируса Омикрон. Речь идет о компаниях Pfizer и Moderna, являющихся производителями вакцин.

Время нужно не только для производства, но и для одобрения вакцин организациями здравоохранения, утверждения и сертификации препаратов.

Кроме того, Энди Славитт отметил, что запрет на путешествия не является панацеей. Большая двадцатка не смогла достаточно быстро вакцинировать Африку, несмотря на большое количество вакцин, поэтому теперь ее денежные затраты будут расти.

Напомним, ученым известно, что новый штамм мутирует и имеет коэффициент заражения 2, то есть один больной может заразить двух окружающих. Штамм еще более заразен и быстро распространяется. Даже молодые люди тяжело болеют и нуждаются в интенсивной терапии. Ученые еще не выяснили, насколько вирулентен этот вирус и какие последствия для организма он приводит. Однако они все равно подчеркивают необходимость вакцинации граждан двумя дозами имеющейся в настоящее время вакцины от коронавируса.

Посол Великобритании рассказала, ограничат ли украинским туристам въезд в Туманный Альбион на фоне ухудшения ситуации с эпидемией в Европе. Ведь несколько стран уже перешли в режим локдауна и ужесточили карантинные ограничения, в том числе въезд для туристов. Среди этих стран – Чехия, Словакия и другие.


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Источник: https://twitter.com/ASlavitt/status/1464257904253423619
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