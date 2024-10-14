Когда США примут ключевые решения по Украине: чего хочет избежать Байден любой ценой

Все ключевые решения действующая и уже следующая администрация Белого дома будут приниматься уже после 5 ноября, считает политолог Юрий Богданов и добавляет, что так и должно быть, в принципе. По его словам, то минимальное окно возможностей что-то решить до выборов закрылось благодаря урагану.

США и Украина

"Если победит Гаррис – мы в промежутке между 5.11 и 20.01 (инаугурация) сможем увидеть предыдущий тизер ее политики. Если победит Трамп – Байден и Ко будут пытаться сохранить свое "наследство" в отношении Украины, сам Трамп будет генерировать идеи и "звонить Путину и Зеленскому" с идеей поговорить. Так что в этом развитии событий нет ни сенсации, ни катастрофы, ни победы", — отметил Богданов.

Затем он добавил, что визит президента Джо Байдена на день в Германию является жестом уважения к крупнейшему партнеру в Европе. Эксперт подчеркнул, что Администрация Байдена – Гаррис пытается сосредоточиться на экономических вопросах и социальных проблемах, непосредственно беспокоящих американских избирателей.

"Внешнеполитические темы (помощь Украине или Тайваню, обострение на Ближнем Востоке) хоть и важны, не являются первоочередными для рядовых избирателей, особенно в условиях внутренней нестабильности. А уровень внутренних напряжений в США очень велик и стабильно растет с первого срока Трампа", — подчеркнул Богданов.

По его словам, демократическая администрация, понимая, что любые внешнеполитические решения могут стать полем критики от оппонентов, избегает чрезмерного акцента на международных вопросах. Они пытаются сместить внимание на внутреннюю стабильность, рабочие места и инфляцию, потому что эти темы больше резонируют у избирателей. И Гаррис с Байденом не имеют права сейчас размывать свою повестку дня, если хотят выиграть выборы.

"В условиях, когда нужно выбирать между сверхважным Рамштайном (который можно организовать и в ноябре-декабре) и сверхважным внутренним вопросом – будет избран второй", — добавил политолог.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал , что в Германии не состоялось заседание в форме "Рамштайна", потому что туда отказался ехать Байден.



