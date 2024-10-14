Когда США примут ключевые решения по Украине: чего хочет избежать Байден любой ценой

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Ткачик Олеся
Все ключевые решения действующая и уже следующая администрация Белого дома будут приниматься уже после 5 ноября, считает политолог Юрий Богданов и добавляет, что так и должно быть, в принципе. По его словам, то минимальное окно возможностей что-то решить до выборов закрылось благодаря урагану.
США и Украина
Затем он добавил, что визит президента Джо Байдена на день в Германию является жестом уважения к крупнейшему партнеру в Европе. Эксперт подчеркнул, что Администрация Байдена – Гаррис пытается сосредоточиться на экономических вопросах и социальных проблемах, непосредственно беспокоящих американских избирателей.
По его словам, демократическая администрация, понимая, что любые внешнеполитические решения могут стать полем критики от оппонентов, избегает чрезмерного акцента на международных вопросах. Они пытаются сместить внимание на внутреннюю стабильность, рабочие места и инфляцию, потому что эти темы больше резонируют у избирателей. И Гаррис с Байденом не имеют права сейчас размывать свою повестку дня, если хотят выиграть выборы.
Напомним, портал "Комментарии" рассказывал , что в Германии не состоялось заседание в форме "Рамштайна", потому что туда отказался ехать Байден.
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